Порошенко: Завтра мы закрепим в Конституции курс Украины в НАТО и ЕС

Завтра в Верховной Раде может быть принято важное решение для будущего Украины

Президент Петр Порошенко выразил уверенность, что завтра, 20 сентября, Верховная Рада поддержит законопроект о внесении изменений в Конституцию по европейским и евроатлантическим стремлениям Украины в ЕС и НАТО. Об этом он сказал во время выступления на открытии 25-го Форума издателей во Львове.

По его словам, Украина бесповоротно встанет на европейский путь уже в четверг.

"Я убежден, что завтра ВР поддержит мои президентские конституционные изменения, где мы закрепим путь развития нашего государства, этот цивилизационный выбор, как европейский, так и евроатлантический. Мы закрепим его в нашей Конституции, начав этот процесс именно завтра", – заявил Порошенко.

Как мы писали, в тексте президентского законопроекта идет речь всего о пяти изменениях в Конституцию по закреплению европейского и евроатлантического курса Украины, в частности будут изменены три статьи, преамбула и один из пунктов в переходных положениях.

Кроме того, если депутаты поддержат законопроект, то из Конституции будет выброшена норма, разрешающая базирование Черноморского флота РФ в Крыму. Будет запрещена аренда украинских военных баз иностранными войсками.

Отметим, что завтра в Раде ожидается "горячий" денек. Помимо возможного принятия изменений в Конституцию, с посланием к депутатам выступит Порошенко, а также парламентарии намерены сменить название двух областей в Украине.