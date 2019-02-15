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Порошенко завтра проведет встречу с вице-президентом США Майком Пенсом

Сегодня, 21:55

В ходе встречи обсудят вопросы безопасности, сотрудничество Украины с НАТО и поддержку со стороны США проведения украинских реформ

Фото: president.gov.ua
Порошенко завтра проведет встречу с вице-президентом США Майком Пенсом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/27c/974/5c627c9747ab5.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/27c/974/5c627c9747ab5.jpeg Политика В ходе встречи обсудят вопросы безопасности, сотрудничество Украины с НАТО и поддержку со стороны США проведения украинских реформ

Президент Украины Петр Порошенко завтра проведет встречу с вице-президентом США Майком Пенсом, в ходе которой обсудит вопросы безопасности, сотрудничество Украины с НАТО и поддержку со стороны США проведения украинских реформ. Об этом Порошенко сообщил журналистам в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

"Завтра состоится встреча с вице-президентом США Майком Пенсом, хорошим другом Украины", – сказал он.

Президент отметил, что украинская и американская делегации завтра обсудят широкий круг вопросов.

"Мы продолжим работу по координации с нашими американскими партнерами, поскольку американская делегация на конференции по безопасности очень большая, и направления нашего разговора будут исходить и с точки зрения безопасности, и с точки зрения НАТО, и с точки зрения поддержки реформ", – добавил глава государства.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко подчеркивает важность скоординированных действий по делу отпора продолжающейся российской агрессии. Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, об этом он сказал сегодня на встрече с председателем Комитета Сената США по иностранным отношениям Джеймсом Ришем. Встреча состоялась в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

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Тег Порошенко, Пенс, майк пенс

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Источник:

УНИАН

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