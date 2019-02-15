Порошенко завтра проведет встречу с вице-президентом США Майком Пенсом
В ходе встречи обсудят вопросы безопасности, сотрудничество Украины с НАТО и поддержку со стороны США проведения украинских реформ
Президент Украины Петр Порошенко завтра проведет встречу с вице-президентом США Майком Пенсом, в ходе которой обсудит вопросы безопасности, сотрудничество Украины с НАТО и поддержку со стороны США проведения украинских реформ. Об этом Порошенко сообщил журналистам в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
"Завтра состоится встреча с вице-президентом США Майком Пенсом, хорошим другом Украины", – сказал он.
Президент отметил, что украинская и американская делегации завтра обсудят широкий круг вопросов.
"Мы продолжим работу по координации с нашими американскими партнерами, поскольку американская делегация на конференции по безопасности очень большая, и направления нашего разговора будут исходить и с точки зрения безопасности, и с точки зрения НАТО, и с точки зрения поддержки реформ", – добавил глава государства.
Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко подчеркивает важность скоординированных действий по делу отпора продолжающейся российской агрессии. Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, об этом он сказал сегодня на встрече с председателем Комитета Сената США по иностранным отношениям Джеймсом Ришем. Встреча состоялась в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
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