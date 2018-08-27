Порошенко заявил, что не допустит федерализации Украины

Сегодня, 17:29

Президент подчеркнул, что благодаря программе децентрализации местные общины получают огромные права, а власть становится ближе к гражданину

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что Украина – унитарное государство, и власти страны не допустят какую-либо форму ее федерализации. Об этом глава государства написал 27 августа в своем Twitter.

"Украина – унитарное государство, мы не допустим никакой федерализации в ключевых элементах функционирования государства", – отметил Порошенко.

При этом президент напомнил о внедряемой в Украине программе децентрализации, благодаря которой местные общины получают "огромные права", а также сокращается "расстояние между человеком и властью".

0_80

Отметим, 27 августа президент Порошенко также заявил, что самое трудное для Украины уже позади. Президент подчеркнул, что, несмотря на огромные затраты на оборону, Украина все же развивает инфраструктуру и идет по пути децентрализации.

Как сообщалось, в 2018 году в рамках реформы децентрализации объединенные громады получат дополнительные 38 миллиардов гривен, заявил ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Напомним, местные бюджеты в 2018 году получат 100% единого налога, уплачиваемого сельхозпроизводителями, плательщиками четвертой группы упрощенной системы налогообложения – против 86% в 2017 году.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что благодаря децентрализации местные бюджеты выросли вдвое.
Порошенко, федерализация, децентрализация, местные бюджеты

Вы сейчас просматриваете новость "Порошенко заявил, что не допустит федерализации Украины". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Фото: AFP

Украина урезала потребление газа на 30% - Порошенко

Сегодня, 15:25

Президент также сообщил о росте внутренней добычи голубого топлива

Политика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Порошенко посетит США, но встреча с Трампом пока под вопросом

Сегодня, 15:25

Двусторонняя встреча главы украинского государства с президентом США пока не планируется
Загрузка...

Украина

Порошенко посетил завод, изготовивший турбину. Фото: twitter.com/poroshenko

Не имеет аналогов в мире: в Украине испытали новую турбину в 32 МВт

Сегодня, 14:46

Порошенко рассказал, что Украина конкурирует в газотурбостроении только с General Electric, Siemens

Донбасс

Фото: president.gov.ua

Военные ООС смогут пользоваться теми же гарантиями, что и бойцы АТО – президент подписал закон

Вчера, 16:20

Закон вносит изменения в два десятка актов и гарантирует повышение уровня соцзащиты украинских военнослужащих
Загрузка...