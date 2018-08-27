Порошенко заявил, что не допустит федерализации Украины

Президент подчеркнул, что благодаря программе децентрализации местные общины получают огромные права, а власть становится ближе к гражданину

Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что Украина – унитарное государство, и власти страны не допустят какую-либо форму ее федерализации. Об этом глава государства написал 27 августа в своем Twitter.

"Украина – унитарное государство, мы не допустим никакой федерализации в ключевых элементах функционирования государства", – отметил Порошенко.

При этом президент напомнил о внедряемой в Украине программе децентрализации, благодаря которой местные общины получают "огромные права", а также сокращается "расстояние между человеком и властью".

Отметим, 27 августа президент Порошенко также заявил, что самое трудное для Украины уже позади. Президент подчеркнул, что, несмотря на огромные затраты на оборону, Украина все же развивает инфраструктуру и идет по пути децентрализации.

Как сообщалось, в 2018 году в рамках реформы децентрализации объединенные громады получат дополнительные 38 миллиардов гривен, заявил ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Напомним, местные бюджеты в 2018 году получат 100% единого налога, уплачиваемого сельхозпроизводителями, плательщиками четвертой группы упрощенной системы налогообложения – против 86% в 2017 году.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что благодаря децентрализации местные бюджеты выросли вдвое.