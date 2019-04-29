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Порошенко заявил, что подпишет "языковой закон"

29 апреля, 23:24

Президент поблагодарил Парубия за поддержку этого закона

Фото: president.gov.ua

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что подпишет принятый парламентом закон о функционировании украинского языка как государственного.

Как сообщила пресс-служба главы государства, об этом он сказал во время рабочей поездки к Львовской области.

Во время встречи с представителями общественности и бизнеса Порошенко обратился к председателю Верховной Рады Андрея Парубия со словами благодарности за поддержку и защиту украинского языка. "Я подчеркиваю, что без Парубия этот закон точно не был бы проголосован", – сказал он.

"Закон про украинский язык – это не означает, что мы хотим "прижать" любой другой язык. Это точно не так. Этот закон о том, что мы должны защитить наш язык. Потому что нигде в мире, кроме Украины, его не защитят", – подчеркнул Порошенко.

Ранее действующий президент Петр Порошенко назвал принятие закона историческим моментом и важнейшим шагом на пути к ментальной независимости украинцев.

А победитель президентских выборов Владимир Зеленский заявил, что после вступления на пост главы государства тщательно проанализирует принятый закон.

Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла исторический документ – закон о функционировании украинского языка как государственного. Теперь все сферы жизнедеятельности страны будут украинизированы. Однако этот закон не распространяется на частную жизнь граждан. Читайте подробней, что нужно знать о "языковом" законе.


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Тег закон, Рада, Порошенко, украинский язык, Парубий, языковой закон

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