Порошенко заявил, что подпишет "языковой закон"
Президент поблагодарил Парубия за поддержку этого закона
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что подпишет принятый парламентом закон о функционировании украинского языка как государственного.
Как сообщила пресс-служба главы государства, об этом он сказал во время рабочей поездки к Львовской области.
Во время встречи с представителями общественности и бизнеса Порошенко обратился к председателю Верховной Рады Андрея Парубия со словами благодарности за поддержку и защиту украинского языка. "Я подчеркиваю, что без Парубия этот закон точно не был бы проголосован", – сказал он.
"Закон про украинский язык – это не означает, что мы хотим "прижать" любой другой язык. Это точно не так. Этот закон о том, что мы должны защитить наш язык. Потому что нигде в мире, кроме Украины, его не защитят", – подчеркнул Порошенко.
Ранее действующий президент Петр Порошенко назвал принятие закона историческим моментом и важнейшим шагом на пути к ментальной независимости украинцев.
А победитель президентских выборов Владимир Зеленский заявил, что после вступления на пост главы государства тщательно проанализирует принятый закон.
Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла исторический документ – закон о функционировании украинского языка как государственного. Теперь все сферы жизнедеятельности страны будут украинизированы. Однако этот закон не распространяется на частную жизнь граждан. Читайте подробней, что нужно знать о "языковом" законе.
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