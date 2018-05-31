Порошенко заявил, что знал об инсценировке убийства Бабченко

Сарган знала о спецоперации и извинилась в Facebook за распространение дезинформации

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что знал об инсценировке убийства журналиста Аркадия Бабченко. Об этом заявил президент на встрече с Бабченко, передает телеканал "112 Украина".

"Думаю, сегодня миллионы людей, знаешь, уже празднуют твой третий день рождения... Знаешь, просто сердце сжимается, когда ты видишь, как в редакциях телеканалов, в офисах, как сегодня я видел реакцию, – я же об этом все знал, а никто в Администрации об этом не знал", – рассказал президент.

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Отметим, что пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган знала о спецоперации и извинилась в Facebook за распространение дезинформации.

"Извините, мы вынуждены были молчать", – написала она.

Как известно, вечером 29 мая на Бабченко якобы было совершено нападение прямо у входа в его квартиру. Позже появилось сообщение, что он "умер" по пути в больницу в карете скорой помощи.

Позже, 30 мая в СБУ сообщили, что Бабченко – живой, это была спецоперация СБУ. По версии следствия, российские спецслужбы через посредника в Украине заказали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко бывшему участнику АТО.

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что организатор покушения на Бабченко задержан в Киеве. Также спецслужба выяснила, сколько российские спецслужбы заплатили за покушение на журналиста.

Больше узнать о том, как украинские спецслужбы всех ввели в заблуждение с "трагической гибелью журналиста" можно в материале "Сегодня": "Покушение на журналиста Бабченко: все подробности, версии и мнения".