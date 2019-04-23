Порошенко заявил о намерении участвовать в выборах в Раду и назвал условия

Съезд партии состоится после инаугурации нового президента Украины

Фото: president.gov.ua

Завершающий свою каденцию президент Украины Петр Порошенко на встрече с парламентской фракцией "Блок Петра Порошенко" заявил о намерении участвовать в парламентских выборах осенью текущего года и необходимости формирования партийных списков через праймериз.

"Мы идем на парламентские выборы", - заявил глава фракции БПП в Верховной Раде Артур Герасимов журналистам после встречи членов фракции с президентом во вторник в Киеве.

Он отметил, что формирование партийных списков будет происходить через праймериз.

"Была озвучена позиция, что теперь при наборе в команду будет проводиться праймериз среди тех, кто захочет стать членами нашей команды", – пояснил Герасимов

На уточняющий вопрос журналистов, кого из нынешних членов партии не будет в новой команде, глава фракции БПП ответил: "Тех, кто не пройдет праймериз".

По его словам, съезд партии состоится после инаугурации нового президента Украины.

Герасимов сообщил, что по результатам прошедших президентских выборов будут сделаны соответствующие выводы и в партийной структуре произойдут кадровые изменения.

"Конечно, будут и кадровые решения. Я имею в виду, прежде всего, партийную структуру", – сказал он.

"Мы четко понимаем, что одной из ключевых ошибок – в информационной стратегии, потому что мы не смогли донести до людей всю значимость тех достижений, которые были получены Украиной как государством в течение этих 5 лет", – отметил в этом контексте Герасимов.

По словам главы парламентской фракции, Порошенко "становится лидером политической партии и это является ключевым аспектом, который мы сегодня проговаривали".

Между тем, выборы президента Украины, за которыми пристально следили "Сегодня", публикуя онлайн новости, фото, видео и заявления, фактически подошли к финальному этапу, когда Центризбиркому осталось лишь собрать все протоколы "с мокрыми печатями".

Во вторник, 23 апреля, в 17:45 Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обработала 100% электронных протоколов окружных избирательных комиссий, подсчитав 18 491 840 голосов. Недействительными были признаны 2,31% бюллетеней. К финишу в избирательной гонке первым пришел Владимир Зеленский с результатом 73,22% ( 13 541 530 голосов). Действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45% (4 522 320 голосов).





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