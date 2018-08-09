Порошенко заявил о планах увеличить контингент участников учений Sea Breeze-2019

В этом году в учениях Sea Breeze приняли участие представители 19 стран-членов НАТО и союзников

Президент Украины Петр Порошенко планирует увеличить контингент военных и расширить районы проведения учений Sea Breeze к 2019 году. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Наше сотрудничество (со странами НАТО, принявших участие в учениях в 2018 году, – ред.) свидетельствует о единстве и готовности вместе защитить мир и общие ценности. В планах же в следующем году – увеличить контингент военных-участников учений, особенно военно-морских сил, и расширить районы проведения учений "Си Бриз-2019", – написал он.

Президент отметил, что в нынешнем году в учениях Sea Breeze приняли участие представители 19 стран-членов НАТО и союзников.

"Оценка менторов из 8 стран-членов четкая и однозначная – благодаря обучением был сделан большой шаг вперед по повышению уровня взаимодействия и координации ВМС Украины и военных сил стран-союзников. И военные учения "Си Бриз-2018" – это не только повышение такой совместимости, но и наращивание уровня морской и полевой выучки и слаженности многонациональных подразделений", – подчеркнул глава государства.

Напомним, что 21 июля в Украине завершились учения Sea Breeze – 2018.

Учения стартовали 9 июля в Одессе: в них принимали участие бойцы из 16 стран: Украины, США, Болгарии, Великобритании, Греции, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Литвы, Молдовы, Норвегии, Румынии, Польши, Турции и Швеции.

Также стоит напомнить, что в Министерстве иностранных дел России возмутились проведением учений Sea Breeze-2018 неподалеку от зоны конфликта на Донбассе и заявили, что Кремль рассматривает их как попытку спровоцировать напряженность в регионе.