Порошенко заявил о планах увеличить контингент участников учений Sea Breeze-2019

Сегодня, 01:03

В этом году в учениях Sea Breeze приняли участие представители 19 стран-членов НАТО и союзников

president.gov.ua
president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко планирует увеличить контингент военных и расширить районы проведения учений Sea Breeze к 2019 году. Об этом он написал на своей странице в Facebook. 

"Наше сотрудничество (со странами НАТО, принявших участие в учениях в 2018 году, – ред.) свидетельствует о единстве и готовности вместе защитить мир и общие ценности. В планах же в следующем году – увеличить контингент военных-участников учений, особенно военно-морских сил, и расширить районы проведения учений "Си Бриз-2019", – написал он. 

1533766016.9087

Президент отметил, что в нынешнем году в учениях Sea Breeze приняли участие представители 19 стран-членов НАТО и союзников.

"Оценка менторов из 8 стран-членов четкая и однозначная – благодаря обучением был сделан большой шаг вперед по повышению уровня взаимодействия и координации ВМС Украины и военных сил стран-союзников. И военные учения "Си Бриз-2018" – это не только повышение такой совместимости, но и наращивание уровня морской и полевой выучки и слаженности многонациональных подразделений", – подчеркнул глава государства. 

Напомним, что 21 июля в Украине завершились учения Sea Breeze – 2018.

Учения стартовали 9 июля в Одессе: в них принимали участие бойцы из 16 стран: Украины, США, Болгарии, Великобритании, Греции, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Литвы, Молдовы, Норвегии, Румынии, Польши, Турции и Швеции.

Также стоит напомнить, что в Министерстве иностранных дел России возмутились проведением учений Sea Breeze-2018 неподалеку от зоны конфликта на Донбассе и заявили, что Кремль рассматривает их как попытку спровоцировать напряженность в регионе
Порошенко, учения, Петр Порошенко, Си-Бриз, ВМС Украины, Sea Breeze

Вы сейчас просматриваете новость "Порошенко заявил о планах увеличить контингент участников учений Sea Breeze-2019 ". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

Фото: Defence Matters

В НАТО отреагировали на блокаду Россией Азовского моря

24 Июля, 05:50

По словам Бутса, НАТО представляет оборонительную организацию и будет действовать в том случае, когда их корабли будут атакованы

Одесса

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

В НАТО рассказали, зачем корабли прибыли в Одессу

24 Июля, 02:01

Корабли НАТО и Украины отработают совместные действия в условиях военного конфликта
Загрузка...

Украина

Фото: Facebook Петра Порошенко

Международные учения Sea Breeze завершились

21 Июля, 22:34

Свое мастерство продемонстрировали военные из 19 стран

Одесса

Фото: Думская

Sea Breeze-2018: появились впечатляющие фото украинских морпехов

21 Июля, 13:15

Морские пехотинцы ночью прыгали с парашютом и на броне одолели водную преграду

Одесса

Скриншот

Sea Breeze-2018: морпехи с курсантами провели высадку на Змеином, появилось видео

20 Июля, 15:22

Морские пехотинцы и курсанты Морской академии провели высадку в рамках учений

Политика

Фото: president.gov.ua

Украина укрепляет защиту с моря − Порошенко

17 Июля, 06:56

Глава государства приказал руководству ВСУ остановить российские провокации в Азовском море.
Загрузка...