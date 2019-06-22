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Порошенко: Зеленский может рассчитывать на мой совет, помощь и плечо

22 июня, 15:31

Помогая Зеленскому, я помогаю Украине, – говорит бывший глава украинского государства

Фото: AFP

Команда "Европейской солидарности" в своей политической деятельности готова помогать новой властной команде во всех вопросах, представляющих государственный интерес: обеспечении подготовки Украины к вступлению в Европейский Союз и НАТО, а также по отпору попыткам антиукраинских сил развернуть государство назад в российское рабство.

Об этом лидер партии Петр Порошенко заявил в эфире телеканала "Украина".

"Я – человек, который точно не исповедует принцип "чем хуже, тем лучше". В вопросах, которые составляют государственный интерес, президент Зеленский в случае необходимости точно может рассчитывать и на мой совет, и на мое плечо, и на мою помощь. Помогая Зеленскому, я помогаю Украине. Как патриот, как человек, для которого Украина – превыше всего, я твердо буду продолжать эту линию и впредь", – сказал Порошенко.

Он также отметил, что его команда точно поддержит личное голосование нардепов.

По его словам, партия "Европейская солидарность" точно не будет сотрудничать в парламенте следующего созыва с политическими силами, которые исповедуют популизм или идеи возвращения Украины к "русского мира".

Напомним, новости "Сегодня" сообщали, что Порошенко рассказал, с кем будет сотрудничать "Европейская солидарность" в новом парламенте .

Также сообщалось, что заявил в эфире телеканала "Украина" глава лидер пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков рассказал, как можно побороть "кнопкодавство" в Раде , т.е., добиться личного голосования нардепов.

Читайте также на сайте "Сегодня" списки первых мест в ведущих политических партиях, которые идут в Верховную Раду.

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Тег Порошенко, помощь, Зеленский, поддержка, Европейская солидарность

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Сегодня

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