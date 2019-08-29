Посадят депутата от "Слуги народа" и начнут реформы: политпрогноз на осень

Фото: twitter.com/verkhovna_rada

В Украине стартует очередной политический сезон. Нынешняя осень будет богата на политические сюрпризы, как, впрочем, был богат на них весь этот год. Кардинально обновленная власть – новый президент, новый парламент и новое правительство – очевидно, явят стране не один сюрприз. Чего можно ожидать от нового политсезона и какие неожиданности он нам может преподнести – сайт "Сегодня" попытался разобраться с помощью экспертов.

Окончательно сформируется новая власть

Безусловно, ключевым политическим событием осени будет окончательное оформление новой власти. Прежде всего речь идет о Кабинете министров, о распределении руководящих должностей и мест в комитетах Верховной Рады. Но не только. Очевидно, нынешней осенью будет сменен генеральный прокурор, продолжится замена руководства в регионах.

По некоторой информации, вопрос с назначением премьера и формированием Кабмина новая власть хочет решить в первый же день работы Верховной Рады. Сайт "Сегодня" подробно писал о кандидатурах на пост премьер-министра (в разное время озвучивалось не менее шести фамилий). Однако на приеме по случаю празднования Дня Независимости президент Владимир Зеленский сообщил, что на данный момент он выбирает между двумя кандидатами.

"Я должен принять это решение на этой неделе, больше некуда тянуть. Скажу честно, что сложность этого решения только в том, что мне нравятся несколько человек. Не скажу кто, скажу, что двое", – сказал президент.

Отметим, что СМИ, комментируя слова президента, называют кандидатуры нынешнего замглавы Офиса президента Алексея Гончарука и заместителя исполнительного директора от Украины в МВФ Владислава Рашкована. По информации СМИ, накануне Владимир Зеленский остановил свой выбор на Алексее Гончаруке.

"Формирование Кабмина будет ключевым событием осени, потому что это событие завершит переходной период, длившийся, по сути, полгода, – отмечает в комментарии сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко.- Осенью окончательно сформируется новый режим, Владимир Зеленский получит практически абсолютную власть", – говорит эксперт.

В партии власти начнутся трения

Уже нынешней осенью в партии власти начнут появляться трения между различными группами влияния, уверены эксперты.

"Неожиданности сезона могут быть связаны с внутренней политической борьбой в самой партии власти. Потому что, когда нет необходимости противостоять оппонентам, консолидироваться вокруг, так сказать, внешней (для политической силы ) угрозы, нет "внешней конкуренции", всегда начинаются внутренние трения, конкуренция, борьба разных позиций, разных точек зрения в самой политической группе", – отмечает Владимир Фесенко.

В то же время политолог, профессор Киево-Могилянской академии Алексей Гарань полагает, что "внутренние трения" будут стараться не выносить на публику, как минимум до местных выборов.

"Думаю, до местных выборов партия будет голосовать слаженно, руководство постарается не допускать каких-то оппозиционных моментов внутри фракции. Спорные моменты будут решаться, скорее, кулуарно. А голосование уже будет слаженное", – говорит Алексей Гарань.

Бюджет станет первым испытанием

Первым испытанием для "Слуги народа" станет утверждение бюджета на 2020 год. Согласно законодательству, правительство должно подать в парламент проект основного финансового документа до 15 сентября включительно. Однако, учитывая, что новый Кабмин начнет работу в лучшем случае лишь 2 сентября, представляется практически нереальным создание полноценного выверенного документа в предусмотренные сроки.

По мнению экспертов, утверждение бюджета будет настоящим индикатором реальных намерений партии власти. То есть покажет, что намерена новая власть делать в экономике, социальной политике, какие сферы для нее приоритетны. А кроме того, он может послужить катализатором "нехороших" процессов внутри СН.

"Фракция "Слуга народа" очень разношерстная и большая, в ней присутствует множество интересов. И, разумеется, в ходе бюджетного процесса будет кулуарная дискуссия, как эти интересы будут учтены, – говорит Алексей Гарань.

По его словам, большинству, возможно, придется учитывать интересы и других групп в парламенте, независимых кандидатов, которых СН, возможно захочет привлечь на свою сторону.

"Бюджетный процесс будет индикатором единства партии власти, – отмечает Владимир Фесенко. – Тут уже будет влияние олигархов и вообще влияние извне. Насколько удастся удержать единство, некую условную консолидацию в правящей партии в таких условиях, покажет время".

Оппозиция будет искать свое место

В парламенте нынешнего созыва оппозиция столкнется с абсолютно новой для себя ситуацией: серьезным ограничением своего влияния в парламенте. "Слуга народа" при формировании комитетов и распределении руководящих должностей в парламенте поставила оппозицию в жесткие рамки. Усугубляет положение то, что партия власти – совершенно новые люди в парламенте, и работать с ними "по-старинке", то есть пользуясь давними знакомствами, опробованными схемами политического торга, вряд ли получится. По крайней мере в первое время. Сложный вопрос, как в парламенте не стать "статистами", каждой из оппозиционных фракций придется решать самостоятельно.

Оппозиционные партии вынуждены будут искать свое место в новых реалиях, отмечает в комментарии сайту "Сегодня" политолог Андрей Еременко. По его словам, позицию "Голоса" и "Батькивщины" в нынешнем парламенте трудно предугадать.

"Крайне интересно, что будет делать "Голос". Эта политсила повторяет то, что делает "Слуга народа". Они даже семинар устроили похожий. У них похожие списки, похожие настроения. И будет любопытно наблюдать, как будут складываться отношения между "Голосом" и "Слугой народа" Что касается Тимошенко, то она наговорила достаточно много, чтобы ее начали считать ярым сторонником Владимира Зеленского. И достаточно много, чтобы ее начали считать непримиримым его оппонентом. Потому как будет действовать Тимошенко, сейчас не знает никто", – отмечает эксперт.

По словам Андрея Еременко, в новой для себя ситуации окажутся и независимые депутаты.

"Как правило, они сразу начинают проситься или попадать в орбиту влияния партии власти. Для них это важно, потому что им же нужно об округе думать. Но СН они, по большому счету, не нужны, за исключением отдельных голосований. И такая ситуация – когда независимые не нужны партии власти – у нас будет впервые", – отмечает Андрей Еременко.

Стартуют реформы

Осенне-весенний политический сезон будет крайне важен с точки зрения проведения реформ. Практика показывает, что первые полгода-год работы новой власти – наиболее продуктивный период для осуществления задуманных изменений.

"На самом деле эти полгода будут очень важны. К власти пришло новое молодое поколение, есть задор, и он будет выплескиваться через край в первое время. Поэтому будет много заявок, планов, начинаний. Думаю, целый ряд антикоррупционных, правовых, судебных, экономических реформ будут инициированы если не осенью, то в осеннее-весеннем сезоне, в течение полугода. Другой вопрос, сколько из них будет реализовано в итоге", – говорит Владимир Фесенко.

По словам Андрея Еременко, в этот период "будет попытка либерализации всего и вся, и попытка будет удачной частично".

"Из значимых изменений, скорей всего, попытаются протягивать законы о либерализации экономики и о прикрытии схем ухода от налогов. Это вызовет дикий писк со всех сторон. Потому что от налогов у нас любят уходить все. Причем вой будет не по поводу налогов, а по каким-то другим. Нас ждут рассказы о том, какие плохие депутаты от СН, какие они непрофессионалы и т.д. Против Зеленского пойдет мощная информационная волна. Его будут шатать россияне, его будут шатать свои оппозиционеры. Нас ждут псевдокоррупционные скандалы, а может быть, и не псевдо, а настоящие", – отмечает Андрей Еременко.

В свою очередь, Алексей Гарань считает, что новая власть воздержится от проведения непопулярных реформ до местных выборов.

"Они могут принимать практически любые решения, в том числе и непопулярные. А для страны нужны непопулярные решения – в сфере экономики, рынка земли. Вопрос в том, пойдет ли на это Зеленский до местных выборов. Не исключаю, что они отложат непопулярные решения на период до местных выборов. Пока же будут приниматься необходимые для реагирования на сиюминутные вызовы, не очень дискуссионные решения. Или популистские, но которые можно будет очень хорошо обыграть на публику", – отмечает эксперт.

Эксперт уверен, что парламент пойдет на снятие депутатской неприкосновенности и на другие решения, которые популярны среди граждан.

Продажа земли

Среди ключевых решений, которые могут быть приняты нынешней осенью, – снятие моратория на продажу земли.

"Конечно, один из наиболее интересных и сильных сюжетов нынешней осени – вопрос о рынке земли, – говорит Владимир Фесенко. – Решение уже анонсировано, заявлено, и, если команда Зеленского на это пойдет, это может иметь очень сильные и неоднозначные как социальные, так и политические последствия".

Андрей Еременко, в свою очередь, выразил надежду, что земельная реформа будет реализована.

"Попытка введения рынка земли, надеюсь, будет выполнена. Но выполнена со многими ограничениями – чтобы не дать сильно злоупотреблять и, в первую очередь, чтобы купировать народные страхи. И с этими страхами нужно что-то делать. Надеюсь, они как хорошие пиарщики – а они хорошие пиарщики – это сделают", – говорит Андрей Еременко.

Местные выборы

Одной из интриг сезона некоторое время будет оставаться вопрос о внеочередных местных выборах. В партии власти не скрывают, что хотели бы закрепить свой успех, продемонстрированный на президентских и парламентских выборах, и на местном уровне. Однако пока что никто не может с точностью говорить о том, что сценарий будет реализован.

"Решение по местным выборам принимает Верховная Рада. Голосов у них достаточно, потому решение может быть принято. Единственным "предохранителем" является Конституционный суд, – говорит Алексей Гарань. – Но есть еще два момента. Если сейчас будут проведены местные выборы, это все равно не отменяет очередные выборы осенью 2020 года. И второй момент: до сих пор не завершена территориально-административная реформа, часть громад у нас уже объединены, часть еще нет. Выборы же целесообразно проводить тогда, кода административно-территориальное устройство будет окончательно оформлено".

По словам Андрея Еременко, у партии власти есть большое желание провести местные выборы уже в этом году.

"Желание есть, но есть и проблемы, которых две. Первая – они попросту не успевают набрать кандидатов. Они в народные депутаты набрали непонятно кого, а представляете, что будет, если придется очень быстро тысячи нормальных кандидатов в местные советы подобрать? И вторая проблема – процедурная. Нужно правильно и аргументированно оформить процедуру. Хотя на месте Кличко я бы готовился к выборам очень сильно", – говорит Андрей Еременко.

Посадки и уголовные дела

Очевидно, что, сконцентрировав власть, новое руководство страны не преминет как можно скорее показать, кто в доме хозяин. Тем более, что запрос в обществе на борьбу с коррупционерами чрезвычайно высок.

"Похоже, что осень будет у нас очень горячей на предмет посадок и судебно-правовых конфликтов. Думаю, это будет еще один из важных сюжетов этой осени", – говорит Владимир Фесенко.

В свою очередь, Андрей Еременко отмечает, что, проведя ряд показательных процессов, партия власти сможет не только продемонстрировать народу решимость в сфере борьбы с коррупцией, но и решить задачи цементирования партии.

"Будет борьба с коррупцией, показательная и красивая. Я бы поставил процентов 70 вероятности, что до Нового года будут посажены один депутат от "Слуги народа" и один – от любой другой фракции. Не менее чем. Причем первым должны посадить депутата от "Слуги народа". Это нужно по многим причинам. Во-первых, они не смогли хорошо утрясти списки, и фракция плохо контролируема. Кого-то посадишь – глядишь, и фракция контролируемой станет. Во-вторых, это красивый жест для всей страны: видите, своего поймали на коррупции и посадили. А из другой фракции – ровно по той же причине. И я очень удивлюсь, если они этого не сделают, потому что это то, что им "надо-надо", – говорит Андрей Еременко.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что эксперты назвали правительство Гройсмана самым реформаторским.

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