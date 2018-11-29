Пощечина или шаг навстречу: значит роспуск Архиепископства РПЦ в Западной Европе

Решение Синода Константинопольского патриархата о роспуске Архиепископства русских православных церквей в Западной Европе многие украинские комментаторы восприняли как пощечину РПЦ, хотя на самом деле это акт совершенно другого порядка.

Об этом известный украинский журналист и публицист Виталий Портников пишет в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что Архиепископство появилось в результате того, что еще в начале прошлого века, после фактического разгрома РПЦ большевиками Константинополь принял под свой омофор общины русских эмигрантов, которые хотели продолжать находиться в канонической церкви – при том, что каноничность РПЦ за границей, а затем и новых приходов возобновленной Сталиным РПЦ вызывала у этих людей и их потомков серьезные сомнения. При этом существование в составе Константинопольского патриархата "отдельной" русской церкви, пусть и в виде архиепископии, всегда вызывало серьезные претензии РПЦ, вплоть до судебных тяжб.

Такой, например, стал многолетний судебный процесс, который привёл к передаче Николаевского собора в Ницце от Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе Корсунской епархии Московского патриархата.

Журналист подчеркивает, что решение о ликвидации Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе – не просто серьезный шаг навстречу РПЦ. Это демонстрация того, что Константинополь не посягает на "законную" паству РПЦ, не претендует на специальное окормление русских верующих "через голову" московского патриарха – но хочет, чтобы РПЦ не вмешивалась в ситуацию на канонической территории Константинополя, в Киевской митрополии.

"Понятно, что никто в РПЦ не воспримет этот сигнал, вполне логичный в преддверии предоставления томоса Украинской церкви. Но это точно никакое не поражение РПЦ и никакая не пощечина", – пишет Виталий Портников.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение предоставить Украине томос об автокефалии Православной церкви.

Как мы писали, в ответ на это Русская православная церковь полностью разорвала отношения с Константинопольским патриархатом.