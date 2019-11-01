Посла Украины не пустили на встречу Ермака и Данилюка c членами Белого дома

Указание не допускать дипломатов на переговоры поступило из Офиса президента Украины

Валерий Чалый / Фото: Сегодня

На встречу делегатов от Офиса президента с представителями американской администрации, которая состоялась в Вашингтоне 10 июля, не пустили украинских дипломатов.

Об этом экс-посол Украины в США Валерий Чалый заявил в интервью "Радио НВ".

"Я должен был быть на этой встрече в качестве посла, <...> но, пройдя уже безопасность Белого дома, зайдя в здание Совета национальной безопасности [США], мне было сказано, что дипломаты (не только посол, а дипломаты посольства) не должны участвовать в этой встрече", – сказал бывший глава дипмиссии.

Чалый отметил, что данное поручение поступило не из Министерства иностранных дел, а напрямую из Офиса президента.

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По словам экс-посла, таким образом, дипломатов фактически отстранили от подготовки визита президента Владимира Зеленского в США и от общения на высшем уровне, а также с того дня в официальном общении между Вашингтоном и Киевом начали применяться "какие-то другие методы работы", кроме как через посольства.

Он уведомил о случившемся главу МИД Вадима Пристайко, но "другие люди" ознакомили с этим письмом и президента.

Напомним, 10 июля начался американский визит секретаря Совета национально безопасности и обороны Украины Александра Данилюка. В этот день он проводил встречу с советником вице-президента и президента США генералом Китом Келлогом, а также спецпредставителем Госдепартамента по Украине Куртом Волкером. На переговорах также присутствовал советник Зеленского Андрей Ермак.

Ранее также стало известно о встрече Ермака с личным адвокатом президента США Руди Джулиани, которая, по словам последнего, организовали Волкер и посол США в ЕС Гордон Сондланд.

Валерий Чалый был назначен главой украинского посольства в Соединенных Штатах еще экс-президентом Петром Порошенко. Должность руководителя дипмиссии он возглавлял в 2015-2019 годах. Был освобожден от исполнения обязанностей указом президента от 19 июля.

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