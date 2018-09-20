Послание Порошенко к Раде: видео

Сегодня, 11:09

Депутаты заслушают выступление главы государства, а потом возьмутся за работу по важным законопроектам


Сегодня президент Украины Петр Порошенко выступит в Верховной Раде и обратится к народным депутатам с ежегодным посланием.

Отметим, что пару недель назад Порошенко встречался с фракцией БПП. Как рассказывал нардеп от этой политической силы Владимир Арешонков, глава государства якобы должен озвучить в Раде некие "новые и неожиданные вещи".

Напомним, в прошлый раз Петр Порошенко обращался с ежегодным посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины 7 сентября 2017 года. Как и ожидалось, одними из главных посылов выступления президента стали – реформы, европейский курс страны и российская агрессия. Также президент не забыл упомянуть и об экономике страны в связи со вступлением в силу Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, и о возможных досрочных президентских и парламентских выборах.

Отметим, что сегодня в парламенте будет горячий денек. Рада не только будет слушать послание президента, но и попытается внести изменения в Конституцию для курса Украины в ЕС и НАТО.

Кроме того, перед парламентариями будет стоять еще одна важная задача – обновить состав Центральной избирательной комиссии. Так, 17 сентября депутаты уже сделали первый шаг, увеличив состав ЦИК до 17 человек.
Рада, президент, Конституция, Порошенко, ЦИК, послание

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"Сегодня"

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