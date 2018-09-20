Послание Порошенко к Раде: текстовый онлайн

Выступающий с посланием к Верховной Раде президент Петр Порошенко заявил в украинском парламенте, что сегодня в ВР будут голосовать за изменения в Основной закон о необратимости курса на приобретение членства Украины в Европейском Союзе и в НАТО.

Первого сентября исполнился год, как вступило в силу Соглашение об ассоциации с ЕС. А завтра Государственная миграционная служба выдает 10-миллионный биометрический паспорт. Это ответ тем, кто, пытаясь уменьшить долго полученный Безвизовые, утверждал, что Украинский он малоинтересен.

В понедельник своим указом ввел в действие решение СНБО не продлевать договор о так называемой "дружбе" с Россией. МИД направит ноту в Москву, а я подам в парламент соответствующий законопроект, потому что последнее слово в этом вопросе – за. ВР.

Из Конституции предлагается вычеркнуть норму, которая позволяет базирование Черноморского флота в Украине. После того как вернем Крым, российской базы в Севастополе больше не будет!

В конце августа исполком СНГ официально подтвердил, что Украина закрыла представительство при уставных органах так называемого "Содружества".

Наконец-то в Киев прибыли экзархи Вселенского патриарха готовить решение о предоставлении автокефалии Православной церкви в Украине. Мы с вами делаем дело, которое митрополит Иларион Огиенко называл делом "полного размосковления" нашей церкви.

Перечисленные события произошли в течение последнего месяца. Все они – часть нашей государственно проукраинской и проевропейской стратегии. Каждое из этих событий – свидетельство нашего разрыва с колониальным прошлым. Каждое из них – шаг к нашей полной свободы от империи.

Мы с вами построили боеспособную армию. Мы возвращаем украинской церкви достойное место в мировом православии. Утверждаем украинский язык – составляющую силы и успеха нашего народа.

Армия, язык и вера – это не лозунг. Это – формула современной украинской идентичности. Армия защищает нашу землю. Язык защищает наше сердце. Церковь защищает нашу душу. Фото: twitter.com/poroshenko

Фото: twitter.com/poroshenko Я точно знаю, что мы ни в чем не ошиблись и не погрешили в вопросах стратегии! Сделать сильную и успешную Украину неотъемлемой и бесспорной частью Европы без всякой перспективы возвращения в зону российского влияния – это наша цель, наша амбиция, наша миссия.

Мы сохранили страну. Кремлевская "Барбаросса", путинский блицкриг, план "Русская весна" – захлебнулись. Мы создали армию, которая освободила две трети территории Донбасса, локализовала конфликт и держит оборону на линии фронта. Она защищает страну по украинско-российской границе.

Избежали дефолта, с конца 2016 года – возобновили экономический рост. Позавчера Госстат уточнил, что во втором квартале ВВП увеличился на 3,8%. Это не та цифра, которая нас устраивает, но это – твердый показатель экономического роста страны.

Только 6000 готовых к бою воинов могли выставить ВСУ весной 14-го года, когда началась российская агрессия. Это не упрек военным. Это – приговор политикам, премьер-министрам и министрам обороны, которые годами транжирили оружие и имущество, разбазаривали военные городки, полигоны.

Наша армия становится армией нового поколения, овладевает современными формами противоборства во всех сферах, как традиционных, так и новых, включая информационное и киберпространство. Фото: twitter.com/poroshenko

Фото: twitter.com/poroshenko Уже с этого года планируем активную разработку, подготовку производства и закупки современного высокоточного ракетного вооружения, систем артиллерии, бронетанковой техники, высокоточных средств поражения.

Денежное обеспечение военнослужащих ВСУ в следующем году будет увеличено на 37%. В октябре начнем сдавать в эксплуатацию новые общежития для контрактников 184 новых помещения, в которых поселятся примерно 23 тысяч солдат, часть в этом году, часть – уже в следующем.

Первая реакция мира на оккупацию Крыма оказалась на удивление вялой и беззубой. Но даже теперь – после тысяч вызванных Россией жертв на Донбассе, после MH17, после Сирии, после Солсбери – на Западе немало желающих "заглянуть Путину в душу" или еще не знаю куда.

Глубоко ошибается тот, кто думает, будто российская агрессия обеспечивает нам автоматическую поддержку на Западе. За поддержку надо бороться каждый день. И за эти годы нам удалось не просто создать и сохранить мощную трансатлантическую коалицию в поддержку Украины, но и значительно расширить ее.

То, что Россия так настойчиво борется с санкциями, свидетельствует только об одном – они действуют. Потому что рубль падает даже при росте цен на нефть. Потому что российская власть вынуждена повысить пенсионный возраст. Потому что она пошла на повышение НДС. Это и есть цена агрессии.

Нападение России началось с попытки аннексии Крыма, и его возвращением оно завершится – включая возмещением нанесенного ущерба и предоставлением этот раз уже действенных гарантий неповторения агрессии.

Мы убеждаем мир, что любые уступки Кремлю без восстановления территориальной целостности Украины – это поражение международного права, это проигрыш демократической Европы авторитарной Азиопы. А тем временем у нас самих вся страна утыкана билбордами с призывом к "компромиссу" с агрессором.

"Мир" – это красивая и привлекательная упаковка, в которую можно положить все, что угодно. Поэтому давайте будем бдительными. Не забывайте, что враг сюда пришел не за Крымом, и не за Донбассом, а за всей Украиной.

Империя теряет один из последних рычагов влияния. Томос – это фактически еще один Акт провозглашения независимости Украины. Для нас собственная церковь – гарантия духовной свободы. Это – залог общественного согласия.

Значение Томоса выходит за пределы Украины. Это – падение Третьего Рима как древнейшей концептуальной заявки Москвы на мировую гегемонию.

Актуальна угроза реванша. К сожалению, на украинской политической шахматной доске есть фигуры, которые позволяют Москве ходить собой. За четыре года мы восстановили не только армию, но и разведку, потому имеем не приблизительное, а довольно точное представление о планах Кремля.

Хотел бы также призвать не разрушать страну поппулизмом, трезво оценивать беспрецедентную сложность вызовов и угроз, стоящих перед Украиной. Ведь большинство из них не имеют простых решений.

Дым войны еще не рассеялся над этой частью Европы. Но через него уже четко видно – Украина может стать и станет новой историей успеха, новым пространством европейского роста.

Надо быть смелыми. Для этого нужно иметь видение будущего. То, что на английском языке называется vision. Оно у нас есть. Мы знаем, что нет более убедительного аргумента в пользу европейской Украины, чем успех.

Следующему поколению украинцев мы должны передать успешную европейскую Украину. И именно так и случится, если только не отдадим страну в руки реваншистов, популистов и демагогов.

Напомним, в прошлый раз Петр Порошенко обращался с ежегодным посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины 7 сентября 2017 года. Как и ожидалось, одними из главных посылов выступления президента стали – реформы, европейский курс страны и российская агрессия. Также президент не забыл упомянуть и об экономике страны в связи со вступлением в силу Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, и о возможных досрочных президентских и парламентских выборах.

Отметим, что сегодня в парламенте будет горячий денек. Рада не только будет слушать послание президента, но и попытается внести изменения в Конституциюдля курса Украины в ЕС и НАТО.