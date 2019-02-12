Борьба за место под солнцем: для кого Сурков написал статью о "Долгом государстве Путина"

Украине не стоит реагировать на программные статьи Суркова, говорит Евгений Магда

Владимир Путин и Владислав Сурков. Фото: Wikipedia

Борьба за место под солнцем: для кого Сурков написал статью о "Долгом государстве Путина" Людмила Грубник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/294/961/5c6294961bebe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/294/961/5c6294961bebe.jpg 2019-02-12T14:02:00+02:00 Политика Украине не стоит реагировать на программные статьи Суркова, говорит Евгений Магда

Статьей "Долгое государство Путина" советник президента РФ Владимира Путина – Владислав Сурков – борется за место под солнцем и хочет показать мировому сообществу, что Россия не намерена прислушиваться к Западу.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал исполнительный директор Института мировой политики Евгений Магда.

По мнению политолога, адресатами статьи могут быть сам Путин и спецпосланник Госдепа США Курт Волкер.

"Сурков – не фриласер, который зарабатывает себе пером, и не просто так выпустил эту статью. Думаю, что адресатов этой статьи несколько. С одной стороны, это может быть Путин, потому что Сурков борется за место под солнцем. С другой стороны, это может быть и западная политическая элита, тот же Курт Волкер, который никак не может с Сурковым встретиться. То есть задача Суркова – показать, что "великая и ужасная Россия" будет делать то, что она считает нужным. Эта тема, на мой взгляд, проходит рефреном через всю статью", – говорит эксперт.

По словам политолога, Украине не нужно серьезно относиться к словам Суркова, ведь он всего-навсего пытается продать свои мысли.

"Там звучит идеология "глубинного народа" и "отдельного пути" России. Это уже распространенная тема. И она довольно много будет звучать. Это не стратегия внешней политики или оборонительная стратегия России. Я бы сказал, что Сурков умеет хорошо продавать свои мысли, создавать вокруг них ажиотаж, несмотря на то, что они не вписываются в известную формулу – "кто ясно мыслит, тот ясно излагает". Думаю, что Украине вообще надо меньше реагировать на статьи Суркова, а больше думать о том, как консолидировать наши национальные интересы", – добавляет эксперт.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Сурков объявил путинизм идеологией будущего.

Также напомним, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что с помощью этой статьи Сурков пытается напомнить о себе как о главном идеологе Путина.

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АВТОР: Людмила Грубник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.