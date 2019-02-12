Борьба за место под солнцем: для кого Сурков написал статью о "Долгом государстве Путина"
Украине не стоит реагировать на программные статьи Суркова, говорит Евгений Магда
Статьей "Долгое государство Путина" советник президента РФ Владимира Путина – Владислав Сурков – борется за место под солнцем и хочет показать мировому сообществу, что Россия не намерена прислушиваться к Западу.
Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал исполнительный директор Института мировой политики Евгений Магда.
По мнению политолога, адресатами статьи могут быть сам Путин и спецпосланник Госдепа США Курт Волкер.
"Сурков – не фриласер, который зарабатывает себе пером, и не просто так выпустил эту статью. Думаю, что адресатов этой статьи несколько. С одной стороны, это может быть Путин, потому что Сурков борется за место под солнцем. С другой стороны, это может быть и западная политическая элита, тот же Курт Волкер, который никак не может с Сурковым встретиться. То есть задача Суркова – показать, что "великая и ужасная Россия" будет делать то, что она считает нужным. Эта тема, на мой взгляд, проходит рефреном через всю статью", – говорит эксперт.
По словам политолога, Украине не нужно серьезно относиться к словам Суркова, ведь он всего-навсего пытается продать свои мысли.
"Там звучит идеология "глубинного народа" и "отдельного пути" России. Это уже распространенная тема. И она довольно много будет звучать. Это не стратегия внешней политики или оборонительная стратегия России. Я бы сказал, что Сурков умеет хорошо продавать свои мысли, создавать вокруг них ажиотаж, несмотря на то, что они не вписываются в известную формулу – "кто ясно мыслит, тот ясно излагает". Думаю, что Украине вообще надо меньше реагировать на статьи Суркова, а больше думать о том, как консолидировать наши национальные интересы", – добавляет эксперт.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Сурков объявил путинизм идеологией будущего.
Также напомним, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что с помощью этой статьи Сурков пытается напомнить о себе как о главном идеологе Путина.
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