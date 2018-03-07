"После драки кулаками не машут" – Порошенко о газовой войне с Россией

"Газпром" выплатит Украине все до копейки. Такую уверенность высказал в интервью телеканалу "Украина" Петр Порошенко.

"У меня нет сомнений в том, что Украина в полном объеме получит все до копейки. Я настаиваю, что этот вопрос абсолютно не про деньги. Этот вопрос имеет геополитическое значение", – отметил президент.

Также Порошенко напомнил, как у нас проходили газовые войны. "Все помнят 2005 год, 2009-2010 года. Украина всегда была на позиции, что мы крадем газ, мы виноваты во всем, мы перед всеми извиняемся и это была тотальная победа РФ. Посмотрите, как сейчас все происходит – абсолютно иначе. Во-первых, позиция РФ о том, что она не будет платить – это позиция слабая. Это как – после драки кулаками не машут. Есть международные конвенции. Есть безупречная юридическая позиция. Есть квалифицированная команда украинских юристов, НАК Нафтогаза и украинских дипломатов, которые 100% это обеспечат. Если этого не будет, то по моему поручению команда юристов нарабатывает вопрос наложения арестов и обеспечения взыскания соответствующих сумм", – заявил он.

Напомним, как заявлял главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, Украина требует от России заплатить за срыв поставок газа, так как Украине пришлось переплатить за поставки газа из Европы после газового демарша России с 1 марта.

В свою очередь, как сообщалось в российских СМИ, Москва якобы признала долг перед Украиной. После всех взаимозачетов "Газпром" должен будет отсчитать "Нафтогазу" 2,5 миллиарда долларов.

Напомним, Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года обязал "Газпром" компенсировать "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух решений суда "Газпром" оказался должен Украине 2,56 млрд долларов.

В ответ Россия отказалась начать поставки газа в Украину с 1 марта. Причем "Газпром" сделал это в морозы и предупредил о своем решении за 15 минут до запланированного старта поставок. Более того, российская сторона снизила давление газа на входе в украинскую "трубу" до критических уровней. Это поставило под угрозу не только обеспечение Украины теплом, но и транзит газа в ЕС, где тоже ударили морозы. Позже Россия заявила, что досрочно расторгает "кабальный контракт" на поставку и транзит газа.

Полное интервью с президентом Украины Петром Порошенко смотрите на канале "Украина" в 23:00.