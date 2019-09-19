После нападений и поджога дома Гонтареву позвали в США

Валерия Гонтарева / Фото: Сегодня

Бывшую главу Национального банка Украины (НБУ) Валерий Гонтареву после нападений на нее пригласили в США для общения с американскими законодателями. Об этом заявила сопредседательница группы поддержки Украины в Палате представителей США, представительница Демократической партии Марси Каптур, сообщает "Радио Свобода".

Каптур отметила, что обеспокоена нападениями на Гонтареву.

"Мы наблюдаем за этими событиями очень внимательно. Мы просто не можем принять мысль, что страх и криминал, убийство и разрушение является дорогой к будущему", – сказала Каптур.

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Как известно, Валерия Гонтарева возглавляла НБУ с 19 июня 2014 года по 15 марта 2018-го. После увольнения с должности она переехала в Лондон.

В апреле 2019 года Генеральная прокуратура Украины вызвала ее для вручения уведомлений о подозрении и допросе в рамках уголовного производства относительно бизнесмена Сергея Курченко. В начале сентября стало известно, что суд разрешил принудительно доставить Гонтареву в Госбюро расследований. ГБР поручает оперативным подразделениям других правоохранительных органов реализовать решение суда и принять меры для принудительного привода экс-главы НБУ.

При этом в конце августа в Лондоне Гонтареву сбил автомобиль на пешеходном переходе. Кроме того в Киеве сожгли автомобиль сына Гонтаревой, а в ночь на 17 сентября сгорел дом Гонтаревой. Экс-глава Нацбанка уже заявила, что пожар связан с угрозами в ее адрес:

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