После обращения Зеленского в НАБУ поступило более 1,7 тысячи заявлений о коррупции

/ Фото: НАБУ

За последние время в Национальное антикоррупционного бюро поступило более 1,7 тыс. обращений граждан о коррупции.

Об этом НАБУ заявила в сообщении в Facebook.

Более 960 сообщений поступили по телефону, более 360 – по электронной почте и более 370 – по традиционной почте.

В бюро уверяют, что все обращения должным образом зарегистрированы, им будет дана правовая оценка и направлены ответы заявителям.

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"На что жалуются? Ненадлежащее досудебное расследование, реализация социальных, трудовых прав и законных интересов, нарушение требований земельного, жилищно-коммунального законодательства, нарушения законодательства при принудительном исполнении судебных решений, вопросы, связанные с несогласием с судебными решениями и нарушением норм материального и процессуального права при их принятии", – сказали в НАБУ.

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Также украицы жалуются на жизненные обстоятельства и соседей.

Но расследование будет проводиться только по фактам, подследственным НАБУ, а это – преступления совершенные высокопоставленными чиновниками, а также, – если местной общине или интересам государства нанесен ущерб на сумму более 960 тыс. грн.

Остальные обращений направят в другие органы для рассмотрения в пределах компетенции.

"Даже при таких обстоятельствах НАБУ проинформирует заявителя об этом факте и сообщит, с каким органом стоит в дальнейшем держать связь", – резюмируют в сообщении.

Напомним, что президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским отметил, что в ходе телефонного разговора с ним в конце июля говорил о расследовании дела компании, связанной с сыном экс-вице-президента США Джо Байдена Хантером Байденом, в контексте обещаний Зеленского побороть коррупцию в Украине.

Добавим, что президент Владимир Зеленский призвал украинцев сообщать о любых коррупционных проявлениях и сразу обращаться в Национальное антикоррупционное бюро. Об этом он сказал в своем видеообращении в Facebook.

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