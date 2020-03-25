После продления карантина Шмыгаль обратился к украинцам: видео

/ Фото: Кабинет министров Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил с обращением к украинцам в связи с продлением карантина и введением режима чрезвычайной ситуации по всей стране.

"Чрезвычайная ситуация – это не чрезвычайное положение. Она не нарушает конституционные права и не ставит крест на экономике. Прежде всего, это об увеличении наших с вами совместных обязанностей для преодоления эпидемии", – заявил премьер.

Напомним, на сегодняшнем заседании правительства было принято решение о продлении ограничительных мер в стране. Изначально карантин был введен до 3 апреля, но ситуация в Украине с распространением коронавируса не улучшается. В связи с этим в Украине продлили карантин и ввели режим чрезвычайной ситуации.

Но и это еще не все. После того, как ранее Украина уже закрыла авиасообщение с Европой, а также пассажирские перевозки на автобусах, поездах и самолетах внутри страны, с 27 марта планируется полное закрытие пассажирского сообщения через границу. Премьер Шмыгаль объяснял это тем, что прибывающие из-за границы на родину украинцы заводят в страну коронавирус.

По состоянию на утро 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в 13 областях и г. Киеве, а именно: в Черновицкой – 38 (1 умер), Киевской – 22, Ивано-Франковской – 5 (1 умер), Тернопольской – 4, Днепропетровской – 2, Житомирской – 2 (1 умер), Запорожской – 2, Львовской – 2, Волынской – 1, Донецкой – 1, Луганской – 1, Одесской – 1, Черкасской – 1 и в Киеве – 31. Выписан после лечения 1 человек (Черновицкая область). Кроме того, в Тернополе умер инфицированный COVID-19 мужчина. Это уже четвертая смерть в Украине, связанная с коронавирусом.

Но уже после обеда мэр Киева Виталий Кличко заявил о новых трех случаях заражения в столице, в Винницкой ОГА сообщили о первом случае в их области. Если учитывать эти данные (Минздрав официально эти данные еще не объявлял), то общее количество инфицированных увеличилось до 118 человек.

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