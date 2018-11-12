После псевдовыборов в ОРДЛО весь мир смеется над РФ – Климкин

По словам министра, изоляция РФ в мире все более очевидна

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет о все большей изоляции Российской Федерации на международной арене после проведения псевдовыборов на оккупированной части Донбасса.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства написал в микроблоге Twitter.

"Из Кремля уже успели поздравить своих марионеток с фейковыми выборами. Ну что сказать, сами придумали, сами провели, сами себя поздравляют! Изоляция РФ в мире все более очевидна. Весь мир смеется над РФ, вот только людям на оккупированных Россией украинских территориях не до смеха...", – подчеркнул Климкин.

Напомним, 11 ноября на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей состоялись незаконные выборы боевиков, организованные Москвой. Оккупанты не стеснялись любых методов, чтоб завлечь на "избирательные участки" людей: продавали продукты со скидками; у многих школ, техникумов проходили ярмарки; рядом с участками стояли палатки, где разыгрывались призы. На территории учреждений, где проходили псевдовыборы, дежурили люди в военной форме с оружием. Сейчас в ОРДЛО подводят итоги "выборов".

В то же время не только Украина не признает данное мероприятие боевиков, но и Запад. Так, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон осудили "выборы" на Донбассе. По их словам, "выборы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей "противозаконные и нелегальные".

В свою очередь в НАТО призвали к полному выполнению Минских соглашений всеми сторонами, так как эти "выборы" противоречат "минскому процессу" и подрывают его. Союзники подчеркнули, что они не признают псевдовыборы боевиков и полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

В Европейском Союзе четко дали понять, что "выборы" боевиков на Донбассе – недействительны. Фарс, который устроила Москва с боевиками, нарушают международное право и подрывают Минские соглашения, считает Могерини.