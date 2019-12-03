После разговора с Путиным глава Еврокомиссии созвонилась с Зеленским: о чем говорили

Урсула фон дер Ляйен только недавно заступила в должность главы Еврокомиссии

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский уже делал заявление по новому составу Еврокомиссии, а сегодня провел телефонный разговор с ее председателем Урсулой фон дер Ляйен. Он поздравил ее с началом работы на новой должности и пожелал успехов в реализации определенных приоритетов, сообщает Офис главы государства.

"Надеюсь, что при вашем лидерстве ведущая роль Европейского Союза в поддержке реформ и защите территориальной целостности и суверенитета Украины будет только укрепляться", – сказал президент Украины.

Зеленский заверил Урсулу фон дер Ляйен, что Украина низменно придерживает европейского курса и проинформировал о результатах активизации реформ и выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

Собеседники согласились продолжать реализацию договоренностей, достигнутых во время 21-го саммита Украина-ЕС. Речь шла, в частности, о перспективах заключения соглашения между Украиной и Евросоюзом о так называемом промышленном "безвизе" и визите соответствующей оценочной миссии в Украину в начале следующего года. Урсула подтвердила готовность ЕС и в дальнейшем поддерживать Украину в процессе реформ, а также сотрудничать в контексте предоставления Украине макрофинансовой помощи.

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Не обошли они стороной и ситуацию на Донбассе. Зеленский сообщил о подготовке к "нормандской" встрече, а Урсула со своей стороны от имени Евросоюза выразила безусловную поддержку Украине.

"Санкции ЕС будут оставаться привязанными до полного выполнения Минских договоренностей и должны быть продолжены во время следующего заседания Европейского совета", – отметила она.

Владимир Зеленский пригласил Урсулу фон дер Ляен посетить Украину в ближайшее время.

Как сообщали новости "Сегодня", перед разговором с Зеленским, глава Еврокомиссии обсудила с Путиным "нормандские" переговоры.

На днях президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выступил с последним словом. Смотрите видео:

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