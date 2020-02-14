После разговора с Путиным Зеленский принял гостей из США

Глава государства рассказал американцам об изменениях в стране и планах на будущее

/ Фото: president.gov.ua

Недавно президент Владимир Зеленский рассказывал о важном достижении в отношениях с США, а сегодня встретился с американскими сенаторами Рональдом Джонсоном, Джоном Баррассо и Кристофером Мерфи, сообщает Офис президента.

Первым делом украинский лидер поблагодарил американцев за финансовую, военную и техническую помощь, а также обсудил с ними ход реформ в Украине, в частности, отметил приоритетность антикоррупционной реформы и сотрудничества с Международным валютным фондом.

"Хочу поблагодарить вас за двухпартийную поддержку. Мы знаем, что представители обеих партий США поддерживают Украину – наш суверенитет, территориальную целостность и помогают нам не просто на словах. У нас очень хорошие отношения с МВФ. Мы делаем многое для преодоления коррупции, перезапускаем правоохранительную систему, принимаем для этого много законопроектов. Мы хотим, чтобы, говоря об Украине, люди думали не о коррупции, а о том, какая у нас замечательная страна с хорошими людьми и привлекательным инвестиционным климатом", – сказал Зеленский иностранным гостям.

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Президент рассказал, что Украина готовит более полутысячи государственных предприятий для приватизации, а открытый конкурс избавит страну от монополий и будет способствовать борьбе с коррупцией.

В свою очередь американские политики подтвердили, что видят положительные изменения в Украине и заверили, что США готовы оказывать дальнейшую поддержку на пути этих изменений.

Отметим, что после сорвавшегося в США импичмента президента США Дональда Трампа все больше стали обсуждать возможный визит украинского лидера в Америку. Киев и Вашингтон прорабатывают уже официальную встречу между президентами. Как сообщали новости "Сегодня", недавно в Киев приезжал госсекретарь США Майк Помпео. Во время переговоров с ним Зеленский назвал условия для встречи с Трампом.

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