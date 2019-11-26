После разговора с Зеленским Путин вызвал в Кремль главу "Газпрома"

У России с Украиной остался месяц, чтобы успеть договориться по новому контракту на транзит газа

На фото Новак (слева), Путин и Миллер / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин после разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским провел встречу с министром энергетики Александром Новаком и главой компании "Газпром" Алексеем Миллером, сообщает пресс-служба Кремля.

Во время встречи они обсуждали готовность энергетического комплекса страны к работе в зимний период. Отдельно рассматривались вопросы российско-украинского взаимодействия в сфере энергетики.

"Вы, наверное, обратили внимание, что вчера у меня состоялся телефонный разговор с президентом Украины, и в основном он был посвящен нашим взаимоотношениям в сфере энергетики. Хотел бы вместе с вами поговорить на эту тему", – сказал Путин.

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Отметим, что на сайте Кремля опубликовали лишь расшифровку разговора о внутренних энергетических делах России, а часть разговора по украинскому вопросу не публиковали.

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Как сообщали новости "Сегодня", президенты Украины и России провели телефонный разговор вечером 25 ноября, в котором затронули тему газовых переговоров. В свою очередь сегодня в Эстонии президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужен новый газовый договор с Россией.

Как известно, действие 10-летнего договора Украины с Россией о транзите газа истекает в конце 2019 года, а нового пока нет. Отсутствие документа чревато остановкой транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Украина, Россия и Еврокомиссия уже провели несколько раундов консультаций по вопросу транзита российского газа в европейские страны на уровне министров. Последняя такая встреча состоялась 28 октября. На ней украинская и европейская стороны выступили с единой позицией, однако Москва отказалась от предложений Киева и Брюсселя. После этого продолжились технические консультации.

При этом 18 ноября "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о транзите газа с 2020 года. Алексей Оржель заявил, что предложение российской стороны о продлении действующего или заключении нового договора сроком на один год с отказом обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже является неприемлемым. Но уже 25 ноября "Нафтогаз" официально ответил на предложение "Газпрома" о транзите газа и сообщил, в каком случае Россия может не выплачивать долг в 3 миллиарда долларов.

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