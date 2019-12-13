После саммита ЕС Меркель сделала заявление по Донбассу и санкциям против России

Прогресс заметен в урегулировании конфликта на Донбассе, но повода снимать санкции с России пока нет. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.
"Я и президент (Франции) Эммануэль Макрон вчера информировали об итогах встречи в "нормандском формате". Мы сказали, что есть определенный прогресс, но его недостаточно, чтобы сказать, что мы можем снять санкции", – сказала она.
Участники саммита "продлили санкции единогласно", добавила Меркель.
Напомним, 9 декабря в Париже состоялись переговоры Нормандской четверки, а итоговая пресс-конференция проходила уже ночью. Лидеры встречались не только все за одним столом, но и проходили двухсторонние переговоры. Зеленский с Путиным говорили более часа. В итоге удалось лишь договориться по обмену пленными, новом перемирии на Донбассе и по следующей "нормандской встрече".
Читайте подробней, о чем удалось договориться по итогам саммита "Нормандской четверки".
Офис президента опубликовал согласованные выводы саммита в "нормандском формате".
Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки
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