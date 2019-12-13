После саммита ЕС Меркель сделала заявление по Донбассу и санкциям против России

Меркель и Макрон проинформировали ЕС о результатах встречи в "нормандском формате"

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Прогресс заметен в урегулировании конфликта на Донбассе, но повода снимать санкции с России пока нет. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

"Я и президент (Франции) Эммануэль Макрон вчера информировали об итогах встречи в "нормандском формате". Мы сказали, что есть определенный прогресс, но его недостаточно, чтобы сказать, что мы можем снять санкции", – сказала она.

Участники саммита "продлили санкции единогласно", добавила Меркель.

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Напомним, 9 декабря в Париже состоялись переговоры Нормандской четверки, а итоговая пресс-конференция проходила уже ночью. Лидеры встречались не только все за одним столом, но и проходили двухсторонние переговоры. Зеленский с Путиным говорили более часа. В итоге удалось лишь договориться по обмену пленными, новом перемирии на Донбассе и по следующей "нормандской встрече".

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Офис президента опубликовал согласованные выводы саммита в "нормандском формате".

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