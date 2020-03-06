После сдачи анализов на коронавирус нардеп Олег Волошин сделал заявление

Народный депутат Олег Волошин, которого ранее отправили пройти тест на коронавирус, заявил, что он здоров и обнародовал соответствующее заключение врача.

"Я абсолютно здоров, что только что было официально подтверждено заведующей инфекционного отделения Александровской больницы. Результаты экспресс-тестов по всем вирусам респираторной группы отрицательные", – написал нардеп в Facebook.

Политик также сообщил, что в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, побудет в добровольной изоляции у себя дома, пока не истечет 14 – дневный срок после его общения с зараженным коронавирусом французским депутатом Жаном-Люком Рейтцером.

Реклама

"Если результаты анализов взятых у меня мазков будут раньше – значит, буду свободным человеком раньше", - написал он.

В тренде Суд разрешил арест главы СБУ и командующего внутренними войсками времен Януковича

"Уважаемому депутату Национальной Ассамблеи Франции Жан-Люку Райтцеру 68 лет. Не так давно он перенес операцию. Не нужно быть инфекционистом, чтоб понимать, что мы с ним в совершенно разных группах риска. На момент нашей беседы совершенно никаких симптомов (кашля, насморка) у него не было. Искренне желаю ему скорейшего выздоровления", - добавил нардеп.

Ранее сообщалось, что 68-летнего французского депутата, с которым встречался Волошин, госпитализировали с проблемами дыхательных путей в отделение интенсивной терапии больницы в эльзасском городе Мюлуз. Его состояние оценивается как тяжелое.

Как известно, в Украине на данный момент официально подтвержден лишь один случай заражения коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама