После убийства Захарченко в РФ заявили о "неуместности" новой встречи в "нормандском формате"

Сегодня, 01:23

Лавров заявил, что в нынешних условиях проведение встречи в нормандском формате неуместно

фото AFP
фото AFP

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает на данный момент неуместным и кощунственным проведение встречи в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина) с целью урегулирования конфликта в Донбассе, в особенности из-за отсутствия со стороны Франции и Германии осуждения убийства главы провозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко. Об этом глава российского дипведомства заявил во вторник в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале".

"Нормандский формат – мы от него не отказываемся, но сейчас было бы просто неуместно и кощунственно этот нормандский формат собирать, особенно когда ни Берлин, ни Париж не высказали своего осуждения этого политического убийства, которое произошло в Донецке. И в более широком плане – в условиях, когда ни Берлин, ни Париж не могут повлиять на президента Порошенко, который продолжает манкировать своими обязанностями уже не первый год", - сказал министр.

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"Единственный, кто может влиять на украинскую сторону, – это Соединенные Штаты", - добавил Лавров.

Отметим, гибель так называемого "главы ДНР" Александра Захарченко никак не сказалась на активности боевиков в зоне проведения Операции объединенных сил. 

Напомним, в пятницу, 31 августа, главарь так называемой "Донецкой народной республики" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке. Взрыв произошел сегодня в ресторане "Сепар", где Захарченко отмечал поминки по Иосифу Кобзону.

Сущевствует несколько версий того, кто и за что убил главаря боевиков Захарченко. В Донецке из-за этого даже был объявлен план "Перехват".

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Ликвидация Захарченко в Донецке: все подробности".
убийство, Донбасс, захарченко, лавров, нормандский формат
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ТАСС

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