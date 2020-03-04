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Уволенная министр Скалецкая сказала, чего ей не хватило

4 марта, 17:41

Станислав Кожемякин

Глава Минздрава выступила с прощальным словом после отставки Кабмина Гончарука

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которую 4 марта отправили в отставку вместе с остальными членами Кабинета министров Алексея Гончарука, поблагодарила президента и свою команду.

"Спасибо президенту Украины Владимиру Зеленскому за возможность служить своей стране на этом посту и за добрые слова, сказанные сегодня с трибуны Верховной Рады", – написала уже экс-глава Минздрава на своей странице в Facebook.

Скалецкая отметила, что для нее важна кандидатура ее преемника и чтобы этот человек продолжил реформу здравоохранения.

"Эта реформа неизбежна и крайне необходима как элемент национальной безопасности, как гарантия сохранения здоровья украинцев", – отметила она.

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Экс-министр подчеркнула, что Украина должна пройти болезненный путь реформирования, иначе страна "рискует потерять медицинскую отрасль как таковую и наших специалистов".

"Для того чтобы провести фундаментальные изменения в системе здравоохранения, требуется больше времени, чем полгода. Надеюсь, что моему преемнику дадут это время", – добавила Скалецкая.

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Также бывшая глава здравоохранительного ведомства рассказала об успехах на посту, в частности, проведении первого этапа контрактирования больниц для оказания медицинской помощи.

Также, по ее словам, был достигнут существенный прогресс в трансплантологии, вакцинации и экстренной помощи, а также разработана стратегия преодоления онкологических заболеваний.

Напомним, что 4 марта Верховная Рада 353 голосами уволила Алексея Гончарука с должности главы правительства по собственному желанию.

На его место Владимир Зеленский предложил своей фракции "Слуга народа" назначить Дениса Шмыгаля, который ныне занимает должность вице-премьер-министра по развитию громад и территорий Украины.

Все подробности в спецтеме Отставка Гончарука

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Минздрав отставка премьера Зоряна Скалецкая

Источник: Сегодня

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