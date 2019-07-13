После вердикта Маркиву итальянский суд хочет открыть дело против украинского нардепа
Богдан Маткивский был командиром Маркива в 2014 году
Итальянский суд, который приговорил украинского нацгвардейца Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы, также направил в Генпрокуратуру запрос об открытии дела против народного депутата Украины Богдана Маткивского, который в 2014 году был командиром Маркива.
Об этом заявил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко на митинге в Киеве под посольством Италии, – сообщает Громадское.
Судья отметила, что "учитывая" приговор Маркива запрос направлен по открытию дела о "соучастии в умышленном убийстве" против Маткивского, который был непосредственным командиром Маркива в 2014 году около Славянска, где погиб итальянский репортер.
Напомним, Виталий Маркив был арестован в Италии 30 июня 2017 года, когда приехал навестить живущую на Апеннинах мать, и с тех пор находится под арестом. Ему предъявили обвинения в убийстве итальянского фоторепортера Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших в результате минометного обстрела в районе Андреевки 24 мая 2014 года.
Свою причастность к гибели репортеров нацгвардеец отрицал в течение всего судебного процесса, а украинские власти оказывали ему всяческую поддержку. В то же время от Украины требовали несколько миллионов евро компенсации. В суде выступали адвокаты семьи погибшего и журналистских организаций.
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