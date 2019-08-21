После встречи с Макроном от Путина ждут освобождения украинских узников – Зеркаль

Освобождение политзаключенных является одной из предпосылок для дальнейшего развития диалога

Эммануэль Макрон и Владимир Путин / Фото: AFP

После встречи во Франции с президентом Эммануэлем Макроном от президента РФ Владимира Путина ожидают дальнейших шагов по освобождению политзаключенных, считает заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

"Все требуют от Москвы освобождения политзаключенных. Это является одной из предпосылок для дальнейшего развития диалога. Для нас, действительно, важно не кто привезет, а чтобы они вернулись", - сказала она.

При этом замглавы МИД отметила, что на встрече президента РФ Путина и Франции Макрона обсуждался вопрос украинцев. "Эти вопросы обсуждались, и от Путина ожидают дальнейших шагов", - пояснила Зеркаль.

Реклама

Ранее росСМИ сообщали, что Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена удерживаемыми на территории обеих стран лицами. Обмен должен произойти до конца августа. По данным СМИ в Украину точно вернутся моряки, захваченные Россией в Керченском проливе, также возможна передача Украине других узников Кремля.

Источник в окружении президента Украины утверждает, что договоренность об обмене была достигнута после первого телефонного разговора президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, который состоялся 11 июля.

Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого СМИ называют приближенным к помощнику президента РФ Владиславу Суркову также анонсировала обмен удерживаемыми лицами.

СМИ также сообщали, что пятеро граждан Украины, незаконно осужденных в РФ и доставленных в московский следственный изолятор (СИЗО) "Лефортово", могут быть выданы на родину для отбывания наказания. Об этом сообщил осведомленный источник.

Речь идет о Владимире Балухе, Павле Грибе, Николае Карпюке, Станиславе Клыхе и Александре Кольченко.

Напомним, что участники состоявшейся 12 июля в Париже встречи в "нормандской формате" на уровне советников лидеров стран договорились о обмене пленными.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама