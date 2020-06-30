После встречи с ОП шахтеры отказались остановить акцию протеста до протокольного решения – лидер горняков

Об этом написал народный депутат Украины, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook, сообщает "Znaj.ua".

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"По итогам переговоров делегации от шахтеров с представителями Офиса президента, в частности с заместителем председателя ОП Юлией Ковалив, инициативная группа шахтеров решила: согласиться на предложенную со стороны ОП встречу с премьер-министром Украины; продолжить акцию протеста шахтеров. Завтра в 10.00 работники, профсоюзовцы предприятий "Мирноградуголь", "Добропольеуголь", "Селидовуголь", "Львовуголь", "Волыньуголь" продолжат акцию протеста возле здания ОП", - сообщил Волынец.

По его словам, у шахтеров создалось впечатление, что представители ОП пытаются уклониться от решения их проблем и готовы "заговорить" каждое из изложенных шахтерами требований и побыстрее вытолкать их из Киева. Однако протестующие не уедут, пока по каждому из их требований не будет протокольного решения.

"Горняки не собираются уезжать из Киева, пока не будет протокольного решения по каждому из выдвинутых шахтерами требованию, пока не будут привлечены к ответственности те, кто своими руками создавал условия для энергетического кризиса",- написал Волынец.

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Ранее Волынец сообщил, что 30 июня в Киеве начнут бессрочную акцию протеста шахтеры из разных регионов Украины с государственных и частных шахт. Шахтеры будут требовать погашения перед работниками государственных шахт задолженности по зарплате, вывода отрасли из кризиса и отставки ответственных за кризис чиновников, в частности, Андрея Геруса.

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Шахтеры государственной шахты "Надежда" уже протестовали под Офисом президента на прошлой неделе. К ним выходил президент Украины Владимир Зеленский и пообещал "разобраться с "Центрэнерго". После этого государственная компания, менеджмент которой связывают с бизнесменом Игорем Коломойским, заплатила шахтерам 8,75 млн грн, что составляет около 0,5% долга шахтам со стороны "Центрэнерго".

Волынец заявлял 17 июня в эфире "112 Украина", что, когда работала формула "Роттердам плюс", украинский уголь был востребован, у шахтеров была работа и зарплата, а сейчас они намерены ехать в Киев протестовать.

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