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После выборов Данилюк видит свое будущее дальше в СНБО

21 июля, 23:26

По его Данилюка, он сейчас очень важную функцию, которая заключается в налаживании работы СНБО

Александр Данилюк
Александр Данилюк. Фото: СНБО
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк хочет и дальше работать на этой должности, а выдвижение его на пост премьер-министра зависит от Зеленского.
Об этом сообщает Укринформ.
"Я сейчас свое будущее вижу именно в СНБО", – отметил Данилюк,
По его мнению, выдвижение его на пост премьер-министра зависит от Президента Владимира Зеленского.
По его словам, он сейчас очень важную функцию, которая заключается в налаживании работы СНБО. "Это очень важный орган, и я этим сейчас занимаюсь. Этому нужно уделять много внимания", – сказал Данилюк.
Ранее секретарь Национального инвестиционного совета Давид Арахамия сказал, что сейчас есть несколько кандидатур на должность премьер-министра, среди них и секретарь СНБО Александр Данилюк и глава Нафтогаза Андрей Коболев.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что премьер-министром Украины должно стать новое лицо — человек, который не был в политике. При этом глава государства не стал отрицать, что должность главы правительства может занять Святослав Вакарчук. При этом Зеленский отметил, что Вакарчук уже был в политике. 

Как известно, Вакарчук при получении первого высшего образования учился на специализации теоретическая физика. При этом его второе высшее образование — экономист-международник.

Ранее у Вакарчука объяснили, с кем готовы говорить о коалиции:


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Тег выборы, премьер, Зеленский, Данилюк, Гройсман, премьер-министр

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Источник:

Укринформ

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