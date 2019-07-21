После выборов Данилюк видит свое будущее дальше в СНБО

По его Данилюка, он сейчас очень важную функцию, которая заключается в налаживании работы СНБО

Александр Данилюк. Фото: СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк хочет и дальше работать на этой должности, а выдвижение его на пост премьер-министра зависит от Зеленского. хочет и дальше работать на этой должности, а выдвижение его на пост премьер-министра зависит от Зеленского.

Об этом сообщает Укринформ

"Я сейчас свое будущее вижу именно в СНБО", – отметил Данилюк,

По его мнению, выдвижение его на пост премьер-министра зависит от Президента Владимира Зеленского.

По его словам, он сейчас очень важную функцию, которая заключается в налаживании работы СНБО. "Это очень важный орган, и я этим сейчас занимаюсь. Этому нужно уделять много внимания", – сказал Данилюк.

Ранее секретарь Национального инвестиционного совета Давид Арахамия сказал, что сейчас есть несколько кандидатур на должность премьер-министра, среди них и секретарь СНБО Александр Данилюк и глава Нафтогаза Андрей Коболев.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что премьер-министром Украины должно стать новое лицо — человек, который не был в политике. При этом глава государства не стал отрицать, что должность главы правительства может занять Святослав Вакарчук. При этом Зеленский отметил, что Вакарчук уже был в политике. Как известно, Вакарчук при получении первого высшего образования учился на специализации теоретическая физика. При этом его второе высшее образование — экономист-международник. Ранее у Вакарчука объяснили, с кем готовы говорить о коалиции:



Как сообщали новости "Сегодня", действующий глава правительства Владимир Гройсман недавно заявлял, что собирается снова стать премьер-министром после выборов.

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