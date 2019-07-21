После выборов Данилюк видит свое будущее дальше в СНБО
По его Данилюка, он сейчас очень важную функцию, которая заключается в налаживании работы СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что премьер-министром Украины должно стать новое лицо — человек, который не был в политике. При этом глава государства не стал отрицать, что должность главы правительства может занять Святослав Вакарчук. При этом Зеленский отметил, что Вакарчук уже был в политике.
Как известно, Вакарчук при получении первого высшего образования учился на специализации теоретическая физика. При этом его второе высшее образование — экономист-международник.
Ранее у Вакарчука объяснили, с кем готовы говорить о коалиции:
Как сообщали новости "Сегодня", действующий глава правительства Владимир Гройсман недавно заявлял, что собирается снова стать премьер-министром после выборов.
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