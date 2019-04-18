После выборов Путин может изменить политику по Донбассу – экс-посол США

Ни Зеленский, ни Порошенко в случае победы на выборах не сдадут интересы Украины Путину, считает американский дипломат

Фото: AFP

После выборов должны активизироваться переговоры по Донбассу – президент РФ Владимир Путин даже может изменить свою политику в данном вопросе, однако уступок по Крыму ожидать не стоит. Такое мнение высказал в интервью сайту "Сегодня" бывший посол США в Украине Джон Хербст.

Он не исключает, что Кремль взял паузу в переговорах по "украинскому вопросу" не только до конца президентских выборов, но и до парламентских. По мнению экс-посла, есть шанс, что Путин оставит в покое Донбасс, но по оккупированному Крыму вариантов не будет.

"Я не думаю, что Путин изменит свою политику по Крыму. Думаю, он может изменить свою политику по Донбассу. Он может убрать оттуда своих офицеров, солдат и специальные силы, свое вооружение и деньги, и уйти с оккупированного Донбасса. Это то, что он может сделать, но я не думаю, что он готов пойти на это прямо сейчас. У Путина постоянно было ложное представление об Украине. Он продолжает думать, что по результатам президентских и парламентских выборов в Украине у него будет шанс получить лидерство, что позволит ему делать то, что он хочет на Донбассе, отбросив Украину назад от ЕС и НАТО, и приблизив к Москве. Он на это надеется, но он этого не получит. Ни Порошенко, ни Зеленский не хотят отдавать Украину Кремлю. И я не думаю, что по результатам парламентских выборов в Раде наберется больше чем 15-20% представителей политсил, которые будут симпатизировать Кремлю", – сказал Хербст.

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В то же время американский дипломат уверен, что ни один из кандидатов в президенты – ни Владимир Зеленский, ни Петр Порошенко – в случае победы на выборах не сдадут интересы Украины Путину. Ему не помогут и пророссийские силы в новом парламенте.

"Поэтому Россия надеется, что по результатам парламентских выборов в Раде сформируется довольно большое меньшинство, которое так или иначе будет симпатизировать Кремлю. Но этого также не случится. И тогда Путину придется выбирать: или он будет продолжать войну низкой интенсивности и санкции, пойдет на эскалацию и рискует получить еще больше санкций, или он решит уйти с Донбасса? Не берусь предсказывать, но я думаю, что, в конце концов, Путин решит уйти с Донбасса", – подчеркнул экс-посол США.

Как мы уже писали, Хербст считает, что после выборов Украина точно не вернется к России, и Москва не помешает европейскому курсу Киева. Он также отметил, что Путин просчитался с методами воздействия на Украину и привык сразу пускать в ход войска, хотя мог пойти более мягкими методами.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью с экс-посолом США Джоном Хербстом: "Меркель понимает, что "Северный поток" – "грязная сделка".

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