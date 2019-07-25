После выхода Порошенко из здания ГБР произошла жесткая драка: появилось видео

Мужчина вел себя неадекватно и прыгнул на капот автомобиля Порошенко

Скриншот.

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко пришел в Госбюро расследований на допрос, а после выхода из здания случилась жесткая потасовка с участием неизвестного с охраной. Соответствующее видео появилось в сети.

"Драка под ГБР. Нападение на Петра Порошенко", – так звучит подпись к видео. На нем можно увидеть, как несколько человек набросили на одного мужчину, который вел себя неадекватно. После столкновения ему удалось вырваться и убежать с места инцидента, а за ним погнались полицейские.

В свою очередь народный депутат Владимир Арьев в Facebook написал, что на автомобиль экс-президента напали титушки.

"Титушки только что напали на автомобиль Порошенко на выходе из ГБР, устроили драку с охраной и убежали в сторону площади Победы. За ними погнались два десятка полицейских. Трое-четверо классических титушок-спортсменов", – написал он.

Как сообщает УНИАН, инцидент произошел после того, как Порошенко вышел из здания ГБР и сел в машину. В этот момент на капот заскочил неизвестный и подпрыгнул на нем, пытаясь помешать его движению. Охранники Порошенко попытались снять мужчину, после чего завязалась жесткая драка. Тот спрыгнул, начал убегать, за ним побежали около 10 полицейских.

А тем временем, как сообщали новости "Сегодня", полиция установила автора скандального ролика, как грузовик сбивает Зеленского. Этот ролик был опубликован во время президентских выборов на странице Порошенко в Facebook и вызвал серьезный резонанс в обществе.

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