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Последний бой – эксперты прокомментировали проведение дебатов между Порошенко и Зеленским

Сегодня, 13:07

Политологи считают, что закон, обязывающий участвовать в дебатах, не примут

Фото: Сегодня
Последний бой – эксперты прокомментировали проведение дебатов между Порошенко и Зеленским //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1b8/e59/5ca1b8e5999d9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1b8/e59/5ca1b8e5999d9.jpg Политика Политологи считают, что закон, обязывающий участвовать в дебатах, не примут

Вопрос проведения дебатов между двумя кандидатами в президенты Украины - Петром Порошенко и Владимиром Зеленским – остается открытым. И эксперты пока не берутся однозначно дать ответ на него.

Так, политолог Олеся Яхно-Белковская акцентирует на том, что, в первую очередь, надо помнить, что закон не обязывает кандидатов участвовать в дебатах.

"Я не знаю, будут дебаты. Никто по закону не обязан принимать в них участие", – говорит эксперт в комментарии сайту "Сегодня".

В то же время, по ее словам, есть запрос общества.

"Важнее общественное мнение. Есть очень четкая общественная позиция – общество хочет видеть эти дебаты", – продолжает Яхно-Белковская.

А вот председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко склоняется к тому, что дебаты все-таки могут состояться. Но ставит условие - это возможно, если кандидаты заранее оговорят их форму, рассказывает он сайту "Сегодня".

"Скорее всего, дебаты состоятся. Это произойдет, если кандидаты заранее договорятся о форме дебатов, условиях и правилах. Но если форма дебатов не будет согласована, то они могут и не состоятся", – говорит считает политолог.

При этом эксперт не так однозначно относится к флешмобу в соцсетях по поводу необходимости дебатов и ставит под вопрос запрос общества.

"Флешмоб в соцсетях - это лишь часть общественного мнения. Плюс - это может быть и политтехнологией", – дополняет Фесенко.

Несмотря на противоречия в предыдущих вопросах, эксперты сходятся во мнении по поводу принятия закона, который обяжет кандидатов участвовать в дебатах. Политологи считают, что, скорее всего, его не примут. Яхно-Белковская связывает это с рассмотрением других важных проектов.

"Я не уверена, что такой законопроект примут, ведь сейчас продолжается рассмотрение закона о языке. А так просто нельзя прерывать этот процесс. Также найдутся те, кто будет против и скажут, что он противоречит Конституции. Но я не говорю, что нет шанса", – считает эксперт.

А Фесенко делает акцент на неоднозначности ситуации в Верховной Раде.

"Я не уверен, что упомянутый законопроект будет принят. Может быть, но посмотрим. У нас осталась одна пленарная неделя. И ситуация в парламенте сейчас очень неоднозначная. Там еще рассматривается закон о языке", – комментирует он.

Напомним, после завершения голосования на выборах президента Украины 2019 в воскресенье, 31 марта, действующий глава государства Петр Порошенко выступил за проведение дебатов кандидатов в президенты перед вторым туром выборов.

О том, как проходило голосование на выборах президента Украины, читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Первый тур выборов президента: как проголосовали украинцы".

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Тег законопроект, Порошенко, дебаты, Зеленский, фесенко, выборы 2019, Яхно-Белковская

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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