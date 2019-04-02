Последний бой – эксперты прокомментировали проведение дебатов между Порошенко и Зеленским
Политологи считают, что закон, обязывающий участвовать в дебатах, не примут
Вопрос проведения дебатов между двумя кандидатами в президенты Украины - Петром Порошенко и Владимиром Зеленским – остается открытым. И эксперты пока не берутся однозначно дать ответ на него.
Так, политолог Олеся Яхно-Белковская акцентирует на том, что, в первую очередь, надо помнить, что закон не обязывает кандидатов участвовать в дебатах.
"Я не знаю, будут дебаты. Никто по закону не обязан принимать в них участие", – говорит эксперт в комментарии сайту "Сегодня".
В то же время, по ее словам, есть запрос общества.
"Важнее общественное мнение. Есть очень четкая общественная позиция – общество хочет видеть эти дебаты", – продолжает Яхно-Белковская.
А вот председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко склоняется к тому, что дебаты все-таки могут состояться. Но ставит условие - это возможно, если кандидаты заранее оговорят их форму, рассказывает он сайту "Сегодня".
"Скорее всего, дебаты состоятся. Это произойдет, если кандидаты заранее договорятся о форме дебатов, условиях и правилах. Но если форма дебатов не будет согласована, то они могут и не состоятся", – говорит считает политолог.
При этом эксперт не так однозначно относится к флешмобу в соцсетях по поводу необходимости дебатов и ставит под вопрос запрос общества.
"Флешмоб в соцсетях - это лишь часть общественного мнения. Плюс - это может быть и политтехнологией", – дополняет Фесенко.
Несмотря на противоречия в предыдущих вопросах, эксперты сходятся во мнении по поводу принятия закона, который обяжет кандидатов участвовать в дебатах. Политологи считают, что, скорее всего, его не примут. Яхно-Белковская связывает это с рассмотрением других важных проектов.
"Я не уверена, что такой законопроект примут, ведь сейчас продолжается рассмотрение закона о языке. А так просто нельзя прерывать этот процесс. Также найдутся те, кто будет против и скажут, что он противоречит Конституции. Но я не говорю, что нет шанса", – считает эксперт.
А Фесенко делает акцент на неоднозначности ситуации в Верховной Раде.
"Я не уверен, что упомянутый законопроект будет принят. Может быть, но посмотрим. У нас осталась одна пленарная неделя. И ситуация в парламенте сейчас очень неоднозначная. Там еще рассматривается закон о языке", – комментирует он.
Напомним, после завершения голосования на выборах президента Украины 2019 в воскресенье, 31 марта, действующий глава государства Петр Порошенко выступил за проведение дебатов кандидатов в президенты перед вторым туром выборов.
О том, как проходило голосование на выборах президента Украины, читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Первый тур выборов президента: как проголосовали украинцы".
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