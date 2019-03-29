Последний день предвыборной агитации: с 30 марта наступает день тишины

С завтрашнего дня участники президентской гонки не имеют права агитировать за себя украинских избирателей

Фото: МИД Украины/Facebook.

Последний день предвыборной агитации: с 30 марта наступает день тишины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/dfc/145/5c9dfc145ce5a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/dfc/145/5c9dfc145ce5a.jpg 2019-03-29T13:07:00+02:00 Политика С завтрашнего дня участники президентской гонки не имеют права агитировать за себя украинских избирателей

Сегодня в Украине заканчивается предвыборная агитация кандидатов по президентской гонке и с завтрашнего дня наступает день тишины. Это условие прописано в 57 статье закона "О выборах президента Украины".

Согласно закону, время для агитации кандидатами в президенты истекает в последнюю пятницу перед днем выборов, который состоятся 31 марта. За день до голосования запрещается агитировать любыми способами.

В случае, если будет второй тур выборов, то агитация снова начинается на следующий день после назначения даты второго тура президентской гонки. Заканчивается агитация таким же образом – в последнюю пятницу перед днем голосования.

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Отметим, что результаты первого тура официально должны объявить до 10 апреля. В случае, если ни один из кандидатов в президенты не наберет более 50% голосов, будет объявлен второй тур – 21 апреля, а его результаты должны обнародовать до 1 мая.

До дня голосования осталось пару дней, вопросов у людей возникает все больше, сообщений о нарушениях избирательного процесса появляется все больше. Тем не менее, мы узнали, чего ожидает народ от выборов президента Украины.

Процесс голосования будет проходить не только по всей Украине, но и на сотне избирательных участков за границей. Сайт "Сегодня" будет вести хронику событий.

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