"Посмотрите на Украину": Лукашенко обещает не повторять "чужие ошибки"

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал подписанный его украинским коллегой Владимиром Зеленским закон об обороте сельхозугодий ошибкой.

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Об этом, как сообщает ТАСС, он заявил в своем обращении к народу и парламенту 4 августа.

"Посмотрите на Украину с их земельным законом. Зачем нам повторять чужие ошибки, порождать нелегальный рынок земли и растить криминал?" – сказал Лукашенко, выступая в первый день досрочного голосования на президентских выборах.

Он пообещал, что в случае своей шестой подряд победы на выборах он не допустит приватизацию сельскохозугодий и не даст "резать землю на куски и раздавать отдельным дельцам за бесценок".

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"Мы будем использовать разные варианты, но никогда не пойдем на приватизацию земель сельскохозяйственного назначения. В этом просто нет никакой необходимости. Любому желающему предлагается аренда. Иди, работай", – добавил Александр Лукашенко.

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Также он пообещал не допустить "передела собственности" и сохранить госпредприятия в Беларуси.

Напомним, что закон о рынке земли Верховная Рада приняла в ночь на 31 марта. Это можно назвать без преувеличения историческим событием, поскольку закон предусматривает снятие моратория на продажу сельхозучастков, который действовал почти десять лет. Рынок земли должен быть запущен с 1 июля 2021 года.

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