Українська
$ 27,74
32,52
  1. Новости политики

"Посмотрите на Украину": Лукашенко обещает не повторять "чужие ошибки"

4 августа, 13:48

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Белорусский президент раскритиковал закон о рынке земли в Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал подписанный его украинским коллегой Владимиром Зеленским закон об обороте сельхозугодий ошибкой.

Реклама

Об этом, как сообщает ТАСС, он заявил в своем обращении к народу и парламенту 4 августа.

"Посмотрите на Украину с их земельным законом. Зачем нам повторять чужие ошибки, порождать нелегальный рынок земли и растить криминал?" – сказал Лукашенко, выступая в первый день досрочного голосования на президентских выборах.

Он пообещал, что в случае своей шестой подряд победы на выборах он не допустит приватизацию сельскохозугодий и не даст "резать землю на куски и раздавать отдельным дельцам за бесценок".

В тренде
В группу украинских переговорщиков по Донбассу может войти еще один политический тяжеловес

"Мы будем использовать разные варианты, но никогда не пойдем на приватизацию земель сельскохозяйственного назначения. В этом просто нет никакой необходимости. Любому желающему предлагается аренда. Иди, работай", – добавил Александр Лукашенко.

Реклама

Также он пообещал не допустить "передела собственности" и сохранить госпредприятия в Беларуси.

Напомним, что закон о рынке земли Верховная Рада приняла в ночь на 31 марта. Это можно назвать без преувеличения историческим событием, поскольку закон предусматривает снятие моратория на продажу сельхозучастков, который действовал почти десять лет. Рынок земли должен быть запущен с 1 июля 2021 года.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

сельское хозяйство Беларусь Украина сельхозпроизводство рынок земли Александр Лукашенко
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Разделили на зоны: в Украине вступили в силу правила адаптивного карантина
Разделили на зоны: в Украине вступили в силу правила адаптивного карантинаПолитика
Советник главы ОПУ: Зеленский объяснил Авакову, кто здесь президент
Советник главы ОПУ: Зеленский объяснил Авакову, кто здесь президентПолитика
Кравчук предлагает для Донбасса свободную экономическую зону
Кравчук предлагает для Донбасса свободную экономическую зонуПолитика
Зеленский потребовал от Кабмина объяснить, как Украину делили на четыре зоны карантина
Зеленский потребовал от Кабмина объяснить, как Украину делили на четыре зоны карантинаПолитика
Фесенко о вхождении Кравчука в ТКГ: Представляю, как он будет бесить Грызлова
Фесенко о вхождении Кравчука в ТКГ: Представляю, как он будет бесить ГрызловаПолитика
Сбежавший в Украину противник Лукашенко написал письмо Зеленскому, Трампу и Меркель
Сбежавший в Украину противник Лукашенко написал письмо Зеленскому, Трампу и МеркельПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять