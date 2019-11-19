Пособие по самообороне: Беленюк показал депутатам пару приемов (видео)

Народный депутат от "Слуги народа", двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы Жан Беленюк на своей странице в Facebook опубликовал видео, в котором показал депутатам пару приемов на случай, если возникла конфликтная ситуация и схватили за рубашку.
"После насыщенной пленарной недели дошел до спортивного зала и хочу показать несколько приемов, поскольку на наших депутатов осуществляются нападения иногда, чтобы они знали, как себя защитить", – сказал он.
Беленюк показал, что делать, когда депутата хватают за рубашку и бросил своего оппонента через бедро на маты.
Напомним, 30 октября случилась первая потасовка депутатов в Раде нового созыва. Конфликт возник из-за возмущения депутата Николая Скорика после отклонение постановления о создании Временной следственной комиссии относительно событий в Одессе 2 мая 2014 года, главой которой он должен был стать. У него возникла перепалка с другими депутатами и он толкнул плечом "слугу народа" Николая Тищенко.
Ранее новости "Сегодня" собрали самые яркие драки в Раде в одном видео. По статистике, масштабная драка в сессионном зале происходит раз в год. Чаще всего дрались при президентстве Януковича. Иногда все заканчивается пинками друг друга, а иногда на ремонт приходилось тратить миллионы из карманов налогоплательщиков.
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