Пособие по самообороне: Беленюк показал депутатам пару приемов (видео)

Нардеп-чемпион показал два крутых приема, хотя вряд ли депутаты смогут повторить

Жан Беленюк. Фото: facebook.com/beleniuk

Народный депутат от "Слуги народа", двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы Жан Беленюк на своей странице в Facebook опубликовал видео, в котором показал депутатам пару приемов на случай, если возникла конфликтная ситуация и схватили за рубашку.

"После насыщенной пленарной недели дошел до спортивного зала и хочу показать несколько приемов, поскольку на наших депутатов осуществляются нападения иногда, чтобы они знали, как себя защитить", – сказал он.

Реклама

Беленюк показал, что делать, когда депутата хватают за рубашку и бросил своего оппонента через бедро на маты.

Видео: Facebook

Напомним, 30 октября случилась первая потасовка депутатов в Раде нового созыва. Конфликт возник из-за возмущения депутата Николая Скорика после отклонение постановления о создании Временной следственной комиссии относительно событий в Одессе 2 мая 2014 года, главой которой он должен был стать. У него возникла перепалка с другими депутатами и он толкнул плечом "слугу народа" Николая Тищенко.

Ранее новости "Сегодня" собрали самые яркие драки в Раде в одном видео. По статистике, масштабная драка в сессионном зале происходит раз в год. Чаще всего дрались при президентстве Януковича. Иногда все заканчивается пинками друг друга, а иногда на ремонт приходилось тратить миллионы из карманов налогоплательщиков.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама