Посол ЕС оценил децентрализацию власти в Украине
Хьюг Мингарелли назвал децентрализационную реформу в Украине "достаточно интересным" опытом и примером для других стран региона
Украина совершила большие успехи в области децентрализации власти, заявил посол Европейского Союза и глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли на конференции региональных и местных властей для Восточного партнерства (CORLEAP), которая прошла 24 сентября в Киеве.
"Реформа децентрализации в Украине действительно поражает своими успехами", – цитирует главу представительства ЕС "Интерфакс-Украина".
Он уверен, что "без каких-либо сомнений" после осуществленной за прошедшие три года реформы "миллионы конкретных украинцев" стали жить лучше.
Помимо того, децентрализационная реформа в исполнении Украины является "достаточно интересным" опытом и примером для других стран региона.
Напомним, что раньше Хьюг Мингарелли выступал за как можно скорейшее принятие закона о выборах и обновление состава Центральной избирательной комиссии.
Также он называл популизм препятствием для имплементации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.
Кроме того, в мае посол ЕС в Украине заявил об отсутствии на данный момент у страны перспективы членства в Европейском союзе.
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