Посол ЕС оценил децентрализацию власти в Украине

Хьюг Мингарелли назвал децентрализационную реформу в Украине "достаточно интересным" опытом и примером для других стран региона

Украина совершила большие успехи в области децентрализации власти, заявил посол Европейского Союза и глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли на конференции региональных и местных властей для Восточного партнерства (CORLEAP), которая прошла 24 сентября в Киеве.

"Реформа децентрализации в Украине действительно поражает своими успехами", – цитирует главу представительства ЕС "Интерфакс-Украина".

Он уверен, что "без каких-либо сомнений" после осуществленной за прошедшие три года реформы "миллионы конкретных украинцев" стали жить лучше.

Помимо того, децентрализационная реформа в исполнении Украины является "достаточно интересным" опытом и примером для других стран региона.

Напомним, что раньше Хьюг Мингарелли выступал за как можно скорейшее принятие закона о выборах и обновление состава Центральной избирательной комиссии.

Также он называл популизм препятствием для имплементации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Кроме того, в мае посол ЕС в Украине заявил об отсутствии на данный момент у страны перспективы членства в Европейском союзе.