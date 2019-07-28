Посол Франции попрощалась с украинцами

По словам французского посла, она полна оптимизма в отношении будущего Украины

Фото: mvs.gov.ua

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон в прощальном видеообращении пожелала украинцам как можно скорее сплотиться ради достижения мира и преодоления проблем.

Видео дипломат выложил в Тwitter.

"Дорогие друзья, пришло время для меня сказать всем вам "до свидания" после почти четырех лет в Украине, которые пролетели очень быстро, поскольку были крайне насыщены работой, впечатлениями, открытиями, встречами. Поверьте, для меня это были незабываемые годы", – сказала Дюмон.

По словам французского посла, она полна оптимизма в отношении будущего Украины.

"Эту уверенность придает мне искреннее стремление к переменам, которое неоднократно демонстрировали украинцы своим волеизъявлением, динамизм и креативность украинской молодежи, трудолюбие и духовность, которые всегда были присущи украинскому народу", - отметила Дюмон.

Посол пожелала Украине под руководством новой команды как можно скорее сплотиться в совместной работе по достижению мира и преодоления проблем, которые сдерживают продвижение к лучшему будущему.

"Со своей стороны, мы, Европа и Франция в частности, и в дальнейшем будем рядом, чтобы оказывать вам помощь и поддержку. Спасибо всем вам и пусть везет", – отметила Дюмон.

Как сообщалось, недавно в Киев прибыл новый представитель США в Украине, а 19 июля сменился посол Германии – теперь немецкое посольство будет возглавлять Анка Фельдгузен.

Как сообщали новости "Сегодня", Эрнст Райхель, который работал в Киеве с 2016 года, попрощался с украинцами.

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