Посол Франции попрощалась с украинцами
По словам французского посла, она полна оптимизма в отношении будущего Украины
Посол Франции в Украине Изабель Дюмон в прощальном видеообращении пожелала украинцам как можно скорее сплотиться ради достижения мира и преодоления проблем.
Видео дипломат выложил в Тwitter.
"Дорогие друзья, пришло время для меня сказать всем вам "до свидания" после почти четырех лет в Украине, которые пролетели очень быстро, поскольку были крайне насыщены работой, впечатлениями, открытиями, встречами. Поверьте, для меня это были незабываемые годы", – сказала Дюмон.
По словам французского посла, она полна оптимизма в отношении будущего Украины.
"Эту уверенность придает мне искреннее стремление к переменам, которое неоднократно демонстрировали украинцы своим волеизъявлением, динамизм и креативность украинской молодежи, трудолюбие и духовность, которые всегда были присущи украинскому народу", - отметила Дюмон.
"Со своей стороны, мы, Европа и Франция в частности, и в дальнейшем будем рядом, чтобы оказывать вам помощь и поддержку. Спасибо всем вам и пусть везет", – отметила Дюмон.
Как сообщалось, недавно в Киев прибыл новый представитель США в Украине, а 19 июля сменился посол Германии – теперь немецкое посольство будет возглавлять Анка Фельдгузен.
Как сообщали новости "Сегодня", Эрнст Райхель, который работал в Киеве с 2016 года, попрощался с украинцами.
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