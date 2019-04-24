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Посол Франции: раздача паспортов РФ противоречит Минским соглашениям

Сегодня, 23:41

Посол Франции осудила выдачу российских паспортов жителям оккупированного Донбасса

Фото: Pixabay

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон заявила, что выдача российских паспортов жителям Донецка и Луганска противоречит Минским соглашениям.

"Мы осуждаем решение России об упрощении предоставления российского гражданства жителям Донецкой и Луганской областей. Это решение противоречит Минским соглашениям и не способствует усилиям по урегулированию конфликта", – сообщила Дюмон в микроблоге Твиттер.

В свою очередь, Украина призывает Евросоюз оперативно и решительно отреагировать на решение российского президента Владимира Путина упростить процедуру выдачи гражданства РФ жителям временно оккупированных пророссийскими боевиками территорий Донбасса.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко назвал такой шаг Кремля предшествием аннексии украинского Донбасса или создания российского анклава в Украине.


Мы также писали, что в феврале 2017 года Путин подписал указ о признании Россией "паспортов" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Украинские власти назвали это доказательством оккупации Донбасса Россией, а тогдашний генсек ОБСЕ Ломберто Заньер заявил, что это решение помешает перемирию.

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Тег Россия, Франция, Путин, Донбасс, посол, гражданство, паспорт

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