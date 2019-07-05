Посол назвал главные результаты визита Зеленского в Канаду

Президент во время визита в Канаду впервые четко представил приоритеты своего правления

Встреча Зеленского с канадскими депутатами. Фото: president.gov.ua

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко назвал главные договоренности, которые были достигнуты в ходе визита украинского президента в Канаду.

"Первое. Есть договоренность по расширению Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой на услуги и инвестиции. Второе. Очень важное приглашение от Канады Украине присоединиться к программе trusted travellers. Простыми словами это означает, что украинцам будет проще путешествовать в Канаду. И мы надеемся, что это шаг к безвизу в будущем. Третье, мы подписали соглашение про аудио-визуальное производство. Это означает, что наши киношники,IT-тишники, мультипликаторы. Они станут более конкурентно способными в мире", – рассказал дипломат.

Но самое главное, по словам посла, главное – "хороший человеческий контакт между новой администрацией в Киеве и Канадой".

"Это наш ключевой партнер на Западе", - сказал Андрей Шевченко.

Посол также выразил мнение, что президент во время визита в Канаду впервые четко представил приоритеты своего правления.

"Конференцию по реформам невозможно оторвать от визита Зеленского. У нас получилось "два в одном", поэтому большая ценность этой конференции в том, что она стала первым осмысленным случаем для президента и новой команды заявить свои новые приоритеты в сфере технической помощи, привлечения иностранных инвесторов и т.д.", - сказал Шевченко.

По его убеждению, Зеленский в Торонто фактически показал, какой будет его политика в течение последующих 5 лет.

"Вряд ли это можно назвать целостной комплексной картиной, но все правильные сигналы были направлены: и к инвесторам, и к нашим друзьям из донорского сообщества, и к партнерам по политической поддержке. Словом, это была презентация видения новой команды в Киеве", – подытожил посол.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский находился с официальным визитом в Канаде с 1 по 3 июля. За это время он провел более десятка встреч и принял участие в конференции по реформам в Украине, которая проходила в Торонто.

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