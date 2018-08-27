Посол о наказании РФ: "Петля на шее российского истеблишмента будет затягиваться"

Запад "взял за горло" Москву за три преступления – за аннексию Крыма, войну на Донбассе и отравление Скрипалей, говорит Чалый

Санкции против России будут усиливаться, если Москва не прекратит свое агрессивное поведение – петля на шее российских политиков и бизнесменов затягивается. Об этом заявил во время заседания пресс-клуба МИД в Киеве посол Украины в США Валерий Чалый.

Он напомнил, что Запад приструнивает Москву по трем направлениям – за оккупацию Крыма, вооруженную агрессию против Украины на Донбассе и использование химического оружия против граждан Великобритании (отравление Скрипалей).

"Санкции будут только наращиваться. Есть проекты в Конгрессе довольно существенные, серьезные, то есть на ужесточение. Вы видите – есть санкции относительно попытки аннексии Крыма, есть санкции относительно Донбасса, но есть и санкции по применению Россией химического оружия. Россия воспринимается как противник, поэтому эти санкционные линии будут усиливаться", – заявил Чалый.

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По его словам, Америка не только вводит санкции, но и взялась мониторить, не обходит ли их Россия. Посол отметил, что в этом США помогает и Украина во взаимодействии с Госдепом и Минфином США.

"Это постоянная работа, которая будет продолжаться. Санкции будут только ужесточаться. Пока россияне не изменят свое поведение, пусть не ждут. Это петля на шее российского истеблишмента, она будет только затягиваться", – подчеркнул дипломат.

Напомним, сегодня вступили новые санкции США против России. Ограничения введены из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Санкции должны были ввести 22 августа, но решение отложили до 27 августа.

Как сообщалось, Конгресс США может принять законопроект о новых санкциях против России, который уже прозвали "санкциями из ада", осенью – но не в сентябре, а в октябре или уже после ноябрьских выборов. Об этом рассказал лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл.