Что известно о новом министре по делам ветеранов Оксане Коляде (Гаврилюк)

Учила военных журналистов, как работать на передовой, прямо в зоне АТО

Фото: Facebook Оксаны Гаврилюк

29 августа Верховная Рада 9-го созыва на своем первом заседаниипроголосовала за новый состав Кабмина. Свои голоса за" отдал 281 депутат, 26 нардепов проголосовали против и 45 – воздержались. Парламент поддержал кандидатуры членов нового Кабинета министров Украины, предложенные премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа").

Министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины стала военный офицер, полковник запаса, участник боевых действий Оксана Коляда (Гаврилюк), на тот момент занимавшая должность замминистра по делам ветеранов.

Родилась 4 сентября 1980 года в городе Волочиск Хмельницкой области. В 2002 году окончила Львовский институт внутренних дел по специальности "Правоведение". Почти сразу после обучения начала карьеру в правоохранительных органах, проработав в структуре МВД до 2015 года. Прошла путь от старшего инспектора до первого заместителя начальника департамента по связям с общественностью.

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С 2015 по 2017 служила в ВСУ. Занимала должность начальника управления коммуникации и прессы Министерства обороны Украины. Во время работы в управлении коммуникации и прессы в зоне АТО впервые в Украине организовала курсы обучения и аккредитации военных журналистов, координировала работу СМИ, организовывала прямые включения непосредственно на передовой. В течение 3 месяцев 2017 года – заместитель командующего АТО.

Замужем за Николаем Колядой, о котором известно, что он выпускник Харьковского военного университета. Мать двоих сыновей.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что на днях новый Кабмин собрался на первое рабочее заседание.

Все подробности в спецтеме Назначения во власти

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