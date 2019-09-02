Посол-писатель: что известно о новом вице-премьер-министре Дмитрии Кулебе

Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

29 августа Верховная Рада 9-го созыва на своем первом заседаниипроголосовала за новый состав Кабмина. Свои голоса "за" отдал 281 депутат, 26 нардепов проголосовали "против" и 45 – воздержались. Парламент поддержал кандидатуры членов нового Кабинета министров Украины, предложенные премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа").

Новым вице-премьер-министром – министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции стал Дмитрий Кулеба.

Родился 19 апреля 1981 года в городе Сумы. Сын Ивана Дмитриевича Кулебы – одного из самых опытных украинских дипломатов, который был послом в Египте и Чехии, а сейчас занимает позицию чрезвычайного и полномочного посла в республике Казахстан.

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Дмитрий Кулеба – выпускник Киевского института международных отношений, дипломат и специалист по коммуникациям, представитель Украины при Совете Европы. Работает в структуре МИД с 2003 года. В 2013 году ушел с государственной службы, но уже через год получил приглашение вернуться в МИД на должность посла по особым поручениям, где возглавил информационное направление. С 2016 года указом президента Петра Порошенко был переведен на посольскую должность в Страсбург.

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Автор книги "Война за реальность: как побеждать в мире фейков, правд и сообществ" (2019), посвященной работе с фейками в информационном пространстве. В одном из интервью упоминал о том, что его любимый фильм – "Бесславные ублюдки" Квентина Тарантино.

Женат на Евгении Кулебе, которая является председателем общественной организации "Город-сад", на чьем счету, в частности, создание Сквера Небесной Сотни на улице Михайловской в ​​Киеве. Супруги воспитывают двоих детей – сына Егора и дочь Любовь 2006-го и 2011 годов рождения.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, кто вошел в состав нового Кабинета министров.

Все подробности в спецтеме Назначения во власти

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