Посол Украины в Польше прокомментировал ситуацию вокруг Мазура

Игорь Мазур / Фото: Facebook

Задержанный в Польше украинский ветеран Игорь Мазур, который был освобожден на поруки Генерального консула Украины, находится в украинском консульстве. Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

"Рад лично пожать руку Игорю Мазуру "Тополю". Игорь сейчас в безопасности в нашем Генконсульстве в Люблине. Продолжаем работать над скорейшим возвращением Игоря в Украину", – написал дипломат.

Ранее Игорь Мазурзаявил, что, по его мнению, Интерпол "сдался" под давлением России и включил в свою базу розыска фигурантов уголовного дела, открытого в РФ.

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"Интерпол, который ранее не ставил в черный список тех, кто на Кавказе освещал те преступления, которые совершала российская армия в 90-х годах, в Грузии и Чечне, сейчас включил нас в розыск. Я не исключаю, что, кроме меня, и другие могут быть в списке", – заявил украинец.

В то же время, Мазур заявил, что украинские пограничники не предупреждали его о присутствии в базе Интерпола и добавил, что был в Польше в прошлом и позапрошлом году.

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Отдельно украинец подчеркнул, что не принимал участия в боевых действиях на территории Чечни, в чем его обвиняет Россия.

"Я не принимал участия в боевых действиях. Я был на территории Чечни в то время, мы приехали как журналисты, был пресс-центр "Свободный Кавказ". Оно немножко смешно, если бы не было так грешно. По тому делу, что и я, проходит Арсений Яценюк, братья Тягнибоки, Дмитрий Ярош и еще где-то пятеро парней. По нему же проходил и Николай Карпюк, и Станислав Клых, которые никогда не были в Чечне, но это не было важно для российского "правосудия", – отметил Мазур.

Как сообщали новости "Сегодня", основанием для задержания Игоря Мазура стало опубликованное Россией в информационной системе Интерпола ориентирование о розыске украинца с целью его ареста и последующей экстрадиции в Россию. Глава МВД Арсен Аваков рассказал, в чем Россия обвиняет Мазура.

В свою очередь вице-спикер сейма Польши уверяет, что Мазура не выдадут России. Малгожата Гошевская считает, что украинец стал жертвой действий северного соседа Украины.

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