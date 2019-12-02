Посол Венгрии пожаловался, что ему трудно учить украинский и что его много на Закарпатье

Ийдярто считает, что дети не будут знать ни венгерского, ни украинского

Венгрия / Фото: Getty Images

Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто пожаловался, что венгров на Закарпатье заставляют учить очень много украинского языка.

Об этом он сказал в интервью Главкому.

"Самый главный аргумент украинской стороны — это то, что венгры или другие нацменьшинства плохо или вообще не говорят на украинском языке. Но это опять вопрос подхода, вопрос возможностей: сколько часов в неделю того или иного языка. Украинский подход заключается в том, что с 5 по 11 класс большинство предметов будут преподаваться на украинском. Наш подход — ребенок должен изучать предметы на своем родном языке, поскольку именно на родном языке лучше усваивается материал. Украинский излагался бы пять раз в неделю. Думаю, это позволило бы изучать его не хуже, чем так, как предлагает украинская сторона", — объясняет дипломат.

Реклама

Ийдярто выразил опасения, что "смешанная система, которую предлагается ввести, приведет к тому, что дети ни на венгерском, ни на украинском говорить не будут". Также он сказал, что ему трудно изучать украинский язык, потому что "есть путаница с русским".

Как известно, споры Украины и Венгрии продолжаются. Так, Министерство иностранных дел Украины раскритиковало Венгерский постоянный совет за призывы к автономии венгерских сообществ Карпатского региона.

В тренде Закон о референдумах: политологи рассказали о возможных рисках для Украины

Отношения Будапешта и Киева обострились после принятия в Украине новой редакции закона об образовании, в которой четко определяется, что украинский язык является обязательным для всех органов власти и общественных организаций и обязательным для изучения представителями всех национальных меньшин. Венгрия выразила опасение, что новый украинский закон может ущемить права венгерского меньшинства на Закарпатье. По мнению Будапешта, это нарушает основные принципы Евросоюза и Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. В свою очередь официальный Киев заявил, что полностью гарантирует защиту прав нацменьшинств, а закон о языке расширяет их возможности играть важную роль в украинском обществе.

Напомним, что Венгрия уже не впервые требует отменить языковую норму закона об образовании.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама