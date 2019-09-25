Посол Венгрии сделал четкое заявление по языковому закону и сближению Украины и НАТО

Венгрия / Фото: Getty Images

Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто заявляет, что официальный Будапешт не будет идти на компромисс с Киевом относительно применения украинского закона об образовании в части обучения на языках национальных меньшинств, поскольку украинские власти должны в сотрудничестве с венгерским меньшинством урегулировать языковой вопрос. Об этом посол сказал журналистам.

В частности, его спросили, не считает ли он компромиссом тот факт, что Верховная Рада уже отложила имплементацию языковой статьи в законе об образовании и в этой связи готова ли Венгрия отказаться от блокирования заседаний Комиссии Украина-НАТО.

"Я должен сделать определенное замечание по этому поводу, потому что вы полностью правы, что в разных законодательных актах эта седьмая статья была отсрочена, но в рекомендациях Венецианской комиссии содержится очень важная дополнительная рекомендация, что украинские власти должны сделать эту отсрочку для того, чтобы начать переговоры с представителями меньшинства для поиска решения относительно лучшего закона", – подчеркнул Ийдярто.

При этом посол заявил, что Венецианская комиссия не делала никаких одобрений закона, а заявила, что в нем есть проблемы, которые "должны быть исправлены благодаря взаимодействию и общению с представителями меньшинства".

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В этой связи дипломат отметил, что украинские власти именно с венгерским меньшинством должны найти возможность урегулирования этого вопроса.

"Мы не хотим, чтобы Будапешт и Киев шли на компромисс, поскольку наиболее важным вопросом относительно закона является вопрос меньшинства. Именно поэтому, если они могут добиться компромисса с министерством образования, это будет хорошо для нас", – подчеркнул Ийдярто.

Отдельно он отметил, что сегодня в Нью-Йорке должна состояться встреча министров иностранных дел Украины и Венгрии Вадима Пристайко и Петера Сийярто. Посол надеется, что на этой встрече будет намечен план дальнейших шагов на межправительственном уровне по данному вопросу.

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Ранее вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не может рассчитывать на изменения для себя в рамках сотрудничества с НАТО, пока не решен вопрос двусторонних отношений с Венгрией.

По его словам, Венгрия не является простым партнером в переговорах, но "это не враги, а партнеры".

Он добавил, что Украине необходимо прийти к стабильному переговорному процессу с венгерской стороной по поиску оптимального решения.

Напомним, в июле 2019-го министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил во время визита в Берегово, что венгерское правительство готово снять вето на переговоры Украины с НАТО , когда венгерской общине Закарпатья вернут возможность обучения на родном языке.

Также ранее сообщалось, что МИД Украины обвинил Будапешт в нарушении последних договоренностей с Киевом. Во внешнеполитическом ведомстве заявили послу Венгрии Иштвану Ийдярто, что высказывания венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто в Торонто не соответствовали достигнутым ранеедоговоренностям между странами по языку образования.

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