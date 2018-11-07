Посол Венгрии в Украине покинул свой пост

Посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень завершил свою дипломатическую службу в Киеве. Об этом говорится в заявлении Общества украинской культуры в Венгрии.

Отмечается, что официально Кешкень покинул свой пост 3 ноября 2018 года.

"Благодаря г-ну Кешкеню венгерско-украинские отношения динамично развивались во многих сферах сотрудничества двух стран, многочисленные совместные проекты были реализованы", – отмечается на странице Общества в Facebook.

Напомним, 4 октября за раздачу венгерских паспортов в Берегово Украина вручила ноту послу Венгрии Эрно Кешкеню о высылке консула. Будапешт в ответ выслал украинского дипломата.

В октябре министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что даст согласие на назначение нового посла Венгрии в Украине. Он сказал, что агреман будет предоставлен в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Венгрия переименовали скандальное название должности правительственного уполномоченного по Закарпатью, вызвавшее жесткое сопротивление Украины.

Напомним, в Киеве были возмущены появлением в Венгрии министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна, и расценили это как вмешательство во внутренние дела Украины.