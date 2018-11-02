Посол Венгрии завершил свою работу в Украине

В МИД Украины отметили, что венгерский дипломат "пытался искать компромиссы", несмотря на "турбулентности" в украинско-венгерских отношениях

Посол Венгрии Эрно Кешкень завершил свою каденцию в Украине.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

"Завершил свою каденцию посол Венгрии в Украине господин Эрно Кешкень. Несмотря на последние турбулентности в двусторонних отношениях, господин посол профессионально выполнял свои обязанности и старался искать компромиссы", – написал он.

Напомним, 4 октября за раздачу венгерского гражданства в Береговом Украина вручила ноту послу Венгрии Эрно Кешкеню о высылке консула Венгрии в Берегово. Венгрия в ответ выслала украинского дипломата.

В октябре министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что даст согласие на назначение нового посла Венгрии в Украине. Он сказал, что агреман будет предоставлен в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Венгрия переименовали скандальное название должности правительственного уполномоченного по Закарпатью, вызвавшее жесткое сопротивление Украины.

Напомним, в Киеве были возмущены появлением в Венгрии министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна, и расценили это как вмешательство во внутренние дела Украины.