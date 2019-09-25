Посол Венгрии заявил, что Будапешт не препятствует интеграции Украины с НАТО

Венгрия блокирует сотрудничество только в рамках одного института, так называемой Комиссии Украина-НАТО на политическом уровне

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Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто заявляет, что блокирование заседаний Комиссии Украина-НАТО на высоком уровне не препятствует интеграции Украины с Североатлантическим Альянсом. Об этом посол сказал в ходе международной дискуссии "Украина-Венгрия: на пути к пониманию".

Он отметил, что утверждения о блокировании Венгрией приближения Украины к НАТО неправдивы.

"Мы блокируем только в рамках одного института, так называемой Комиссии Украина-НАТО на политическом уровне, и в частности, что касается встреч выше уровня послов", - отметил Ийдярто.

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Посол подчеркнул, что действия Венгрии не препятствуют Украине готовиться к интеграции с Альянсом на военном и политическом уровнях. "Это венгерское поведение не препятствует Украине приближаться и готовиться к интеграции с НАТО", – сказал он.

Ранее вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не может рассчитывать на изменения для себя в рамках сотрудничества с НАТО, пока не решен вопрос двусторонних отношений с Венгрией, рассказал .

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По его словам, Венгрия не является простым партнером в переговорах, но "это не враги, а партнеры".

Он добавил, что Украине необходимо прийти к стабильному переговорному процессу с венгерской стороной по поиску оптимального решения.

Напомним, в июле 2019-го министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил во время визита в Берегово, что венгерское правительство готово снять вето на переговоры Украины с НАТО , когда венгерской общине Закарпатья вернут возможность обучения на родном языке.

Также ранее сообщалось, что МИД Украины обвинил Будапешт в нарушении последних договоренностей с Киевом. Во внешнеполитическом ведомстве заявили послу Венгрии Иштвану Ийдярто, что высказывания венгерского министра иностранных дел Петера Сийарто в Торонто не соответствовали достигнутым ранеедоговоренностям между странами по языку образования.

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