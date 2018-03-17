Посольство РФ требует у Киева обеспечить выборы

Отмечается, что вся ответственность за нарушение прав российских граждан ляжет на украинскую сторону

Посольство РФ в Украине считает, что планы украинского МВД блокировать 18 марта доступ граждан России к избирательным участкам в дипмиссии в Киеве и генконсульствах в Одессе, Львове и Харькове противоречат базовым нормам международного права, вся ответственность за нарушение прав российских граждан ляжет на украинскую сторону.

"Намерения под надуманными предлогами лишить проживающих в Украине россиян возможности свободного волеизъявления вступают в вопиющее противоречие с базовыми нормами международного права и обязательствами Украины в рамках многосторонних и двусторонних конвенций и соглашений", – говорится в субботу в комментарии на сайте посольства в связи с заявлением МВД Украины относительно проведения выборов президента РФ.

Отмечается, что вся ответственность за нарушение прав российских граждан ляжет на украинскую сторону.

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В МИД Украины была направлена соответствующая нота с требованием обеспечить российскому диппредставительству и генконсульствам возможность беспрепятственно выполнять возложенные на них функции по организации и проведению выборов.

"Посольство со своей стороны примет все необходимые меры, чтобы в день голосования избирательные участки в российских загранучреждениях в Украине были открыты", – подчеркивается в комментарии.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что россиян, которые проживают в Украине, не будут допускать в дипучреждения РФ 18 марта для голосования на выборах президента.

Он отметил, что в этих условиях, констатируя агрессивную гибридную войну России против Украины, незаконную аннексию Крыма, оккупацию части Донбасса, МВД Украины приняло решение о невозможности проведения выборов, нарушающих украинское законодательство, на территории Украины в помещениях дипломатических миссий РФ, где Москва ранее просила Киев открыть участки для голосования.

Напомним, Россия накануне выборов обратилась с требованием к Украине обеспечить беспрепятственное голосование для россиян на избирательных участках на украинской территории. В МИД РФ считают, что в Украине якобы существует угроза для волеизъявления россиян.